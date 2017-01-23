Детокс кожи лица: 5 масок с активированным углем

После такого продолжительного празднования коже однозначно необходимо глубокое очищение, а значит, самое время провести небольшую детокс-программу. И ключевыми в ней стоит сделать домашние маски с активированным углем – доступное и эффективное средство.

Благодаря своему составу активированный уголь способен устраивать маленькую революцию на клеточном уровне – очищать клетки от накопивших продуктов жизнедеятельности (а это и есть токсины). Кроме того, активированный уголь может влиять на работу сальных желез, достаточно глубоко очищать поры, разглаживать рельеф кожи, возвращать ей сияние и здоровый цвет.

Используйте для приготовления масок обычные таблетки активированного угля.

Маска для глубокого очищения: уголь + черная глина. Измельчите 1 таблетку активированного угля и смешайте с 1 чайной ложкой черной косметической глины, разбавьте 1 столовой ложкой теплого молока, всыпьте 1 чайную ложку порошка желатина. Оставьте на 15 минут, затем нанесите на кожу.

Ледовое протирание. Измельчите 1 таблетку угля, разбавьте 10 столовыми ложками прохладной кипяченой воды, перемешайте, разлейте по формочкам и заморозьте. Протирайте кожу льдом по утрам.

Маска от прыщей. Измельчите 2 таблетки угля, смешайте с 1 чайной ложкой сока алоэ и щепоткой морской соли, добавьте пару капель эфирного масла чайного дерева и разведите все 1 столовой ложкой воды.

Очищающая маска-пленка. Измельчите полтаблетки активированного угля, добавьте полчайной ложки порошка желатина и влейте 1 чайную ложку молока или воды. Перемешайте и подержите на водяной бане до полного растворения ингредиентов. Когда смесь немного остынет, нанесите на проблемные зоны (нос, лоб, подбородок). Когда высохнет, снимите пленку.

Успокаивающая маска для жирной кожи. Измельчите 1 таблетку угля, залейте 2 столовыми ложками розовой воды, добавьте пару капель масла чайного дерева.



