Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Леди
Красота и здоровье
20 января 17, 13:51
7 ингредиентов для масок, которые вы не должны использовать
сахар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Домашние маски и обертывания могут существенно улучшить состояние вашей кожи или причинить серьезный вред.
Никогда не используйте эти ингредиенты!

1. ПИЩЕВАЯ СОДА

Ее часто добавляют в домашние скрабы, помня о том, что эксфолиация - самый важный процесс в уходе за кожей. Ни в коем случае не делайте так! Сода — почти чистая щелочь, ее pH — 9, в то время как pH нашей кожи — от 4,5 до 5. Сода разрушает защитный барьер кожи, оставляя открытым доступ для бактерий, способствует обезвоживанию кожи и возникновению серьезных раздражений, так что ее нельзя использовать в маске для лица.

2. ЛИМОН

Обратная сторона медали — использование чересчур кислых ингредиентов. pH лимона — 2, что означает, что его воздействие на кожу можно назвать исключительно «окислением». Из школьного курса химии вы помните, что любое окисление- по сути разрушение. Посасывание лимонной дольки способно нанести существенный вред зубной эмали, что уж говорить о коже. Кроме того, использование лимона в качестве косметического ингредиента повышает фоточувствительность кожи, и вы рискуете заполучить гиперпигментацию.

3. ЗУБНАЯ ПАСТА

7 ингредиентов для домашних масок, которые нельзя использоватьСовет намазать прыщик пастой на ночь, чтобы к утру от него не осталось и следа, до сих пор довольно популярен. И он правда работает. Так почему же пасту нельзя использовать в масках? Помимо прыщика зубная паста обезвоживает и разрушает липидный барьер не только в точке применения, но и в зоне вокруг. А если паста содержит отбеливающие компоненты, вы вообще рискуете получить кожный ожог. Так что лучше нанесите на прыщик масло чайного дерева.

4. ВАЗЕЛИН

7 ингредиентов для домашних масок, которые нельзя использоватьЧто еще нельзя использовать в маске для лица? Разовое применение вазелина может быть полезным: кожа быстро восполняет нехватку влаги, разглаживается и выглядит хорошо. Но вазелин имеет неприятную способность проникать вглубь кожи и скапливаться там. Поскольку способность притягивать при этом не исчезает, находясь в кожном покрове, вазелин начинает адсорбировать грязь, кожное сало, бактерии…

5. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Прекрасный дезинфектор, перекись незаменима при обработке мелких ран, порезов и ссадин, но ее нельзя добавлять в маску в качестве средства от прыщей. Сильный окислитель, она вызовет в коже так называемый оксидативный стресс: ускорит размножение свободных радикалов и таким образом поспособствует старению кожи.

6. САХАР

Прекрасный скраб для тела, сахар слишком груб, чтобы использовать его в качестве гоммажа для лица. Если вам нравится эффект, который дает скраб из сахара и оливкового масла при обработке тела, вы можете приготовить отдельный коктейль и для лица, только используйте сахарную пудру.

7. СПИРТ

Не просто убивает защитный барьер кожи, но и растворяет оболочку клеток кожи, заставляя их погибать раньше времени, и при этом не отшелушиваться, а слипаться плотным мертвым слоем. Это приводит к закупорке пор, переизбытку кожного сала, нездоровому цвету лица и образованию комедонов.

Источник: http://healthinfo.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как избавиться от прыщей
noimage Три эффективных способа делать планку (ВИДЕО)
noimageХорошие привычки имеют свойства "заражать" других людей
noimageРабота, из-за которой толстеют
noimageМолодость и красота: 5 правил для женщин после 30
Лента новостей