7 ингредиентов для масок, которые вы не должны использовать

Никогда не используйте эти ингредиенты!





1. ПИЩЕВАЯ СОДА





Ее часто добавляют в домашние скрабы, помня о том, что эксфолиация - самый важный процесс в уходе за кожей. Ни в коем случае не делайте так! Сода — почти чистая щелочь, ее pH — 9, в то время как pH нашей кожи — от 4,5 до 5. Сода разрушает защитный барьер кожи, оставляя открытым доступ для бактерий, способствует обезвоживанию кожи и возникновению серьезных раздражений, так что ее нельзя использовать в маске для лица.





2. ЛИМОН





Обратная сторона медали — использование чересчур кислых ингредиентов. pH лимона — 2, что означает, что его воздействие на кожу можно назвать исключительно «окислением». Из школьного курса химии вы помните, что любое окисление- по сути разрушение. Посасывание лимонной дольки способно нанести существенный вред зубной эмали, что уж говорить о коже. Кроме того, использование лимона в качестве косметического ингредиента повышает фоточувствительность кожи, и вы рискуете заполучить гиперпигментацию.





3. ЗУБНАЯ ПАСТА





7 ингредиентов для домашних масок, которые нельзя использоватьСовет намазать прыщик пастой на ночь, чтобы к утру от него не осталось и следа, до сих пор довольно популярен. И он правда работает. Так почему же пасту нельзя использовать в масках? Помимо прыщика зубная паста обезвоживает и разрушает липидный барьер не только в точке применения, но и в зоне вокруг. А если паста содержит отбеливающие компоненты, вы вообще рискуете получить кожный ожог. Так что лучше нанесите на прыщик масло чайного дерева.





4. ВАЗЕЛИН





7 ингредиентов для домашних масок, которые нельзя использоватьЧто еще нельзя использовать в маске для лица? Разовое применение вазелина может быть полезным: кожа быстро восполняет нехватку влаги, разглаживается и выглядит хорошо. Но вазелин имеет неприятную способность проникать вглубь кожи и скапливаться там. Поскольку способность притягивать при этом не исчезает, находясь в кожном покрове, вазелин начинает адсорбировать грязь, кожное сало, бактерии…





5. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА





Прекрасный дезинфектор, перекись незаменима при обработке мелких ран, порезов и ссадин, но ее нельзя добавлять в маску в качестве средства от прыщей. Сильный окислитель, она вызовет в коже так называемый оксидативный стресс: ускорит размножение свободных радикалов и таким образом поспособствует старению кожи.





6. САХАР





Прекрасный скраб для тела, сахар слишком груб, чтобы использовать его в качестве гоммажа для лица. Если вам нравится эффект, который дает скраб из сахара и оливкового масла при обработке тела, вы можете приготовить отдельный коктейль и для лица, только используйте сахарную пудру.





7. СПИРТ





Не просто убивает защитный барьер кожи, но и растворяет оболочку клеток кожи, заставляя их погибать раньше времени, и при этом не отшелушиваться, а слипаться плотным мертвым слоем. Это приводит к закупорке пор, переизбытку кожного сала, нездоровому цвету лица и образованию комедонов.



