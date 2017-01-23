Уксус – свойства продукта, как бьюти-средства

Уксус обладает вяжущими и очищающими свойствами, помогает сбалансировать РН кожи.

Блестящие волосы

Нет ничего проще, чем придать здоровый блеск вашей шевелюре! Нужно всего лишь смешать одну столовую ложку уксуса со стаканом воды, данный раствор следует распределить по всей длине волос и массировать голову в течение пяти минут, после чего тщательно промыть волосы теплой водой, советует журнал Ladyhealth.com.ua. Выполняя данную процедуру каждые 15 дней, вы заметите разницу.

Простая чистота

Этот простой рецепт может служить прекрасным очистительным и тонизирующим средством для кожи. На 100 мл воды используйте 50 мл уксуса. Храните данное средство в стеклянной таре, в темном и прохладном месте. Наносите на лицо по мере необходимости с помощью ватного тампона.

Прощай перхоть!

На стакан воды возьмите 2 столовые ложки уксуса, нанесите на колоссы у корней, через пять минут смойте. Такая процедура удаляет перхоть и запечатывает кутикулы волос, что позволяет создать эффектный блеск волос. Кроме того, уксусная кислота позволяет контролировать грибок, который часто вызывает появление перхоти.



