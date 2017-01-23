7 продуктов, которые очищают организм лучше, чем лекарства

1. Красная свекла.





Это «чистильщик» организма №1. Во-первых, она содержит клетчатку , фосфор, медь, витамин С и ряд органических кислот, которые улучшают «движение» еды и уничтожает «плохие» гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество «бетаин», которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов.

А, в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).





Как употреблять: варенную, с борщом, в салате, в виде отвара или сока.





2. Белокачанная капуста.





Она содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают «связывать» тяжелые металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника. Кроме того, она богата органическими кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. Но и это еще не все. В капусте содержится очень редкий витамин U. Он «обезвреживает» опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы.





Как употреблять: свежую, квашенную, в виде сока.





3. Чеснок.





В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т.д.





Как употреблять: свежим, в молотом виде.





4. Репчатый лук.





Его главная ценность — фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Кроме того, лук улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и даже аппетит. А большое количество серы позволяет эффективно обезвреживать и удалять «все вредное».





Как употреблять: свежим, в салате, в виде спиртовой настойки и косметической маски (от прыщей и угрей).





5. Яблоки.





Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы — «связывают» шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров и т.д. Кроме того, яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого стафилококка, протея, вирусов гриппа А.





Как употреблять: в свежем виде со шкуркой, в виде сока и тертой «кашицы», в виде отвара.





6. Авокадо.





К сожалению, свойства этого «южного» фрукта почти не известны широкой публике. Хотя Авокадо содержит замечательное вещество «глютатион», который блокирует около 40 различных канцерогенов, «разгружая» печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина в крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т.д.





Как употреблять: свежим, в виде сухофрукта или «масла».





7. Клюква.





Это, пожалуй, один из самых мощных «природных» антибиотиков и противовирусных средств, который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не менее важно и то, что клюква «борется» с образованием и развитием раковых клеток, а также с появлением тромбов и бляшек в сосудах.





Как употреблять: свежей, в виде морса и сока, в виде варенья.



