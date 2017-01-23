Работа, из-за которой толстеют

БУХГАЛТЕРЫ И ДИРЕКТОРА





По статистике, бухгалтер – одна из самых «толстых» профессий. Достаточно пары лет такой работы, чтобы на боках начали появляться неаппетитные складки. И вот почему это происходит.





Нервы. Бухгалтеру покой только снится. Отчеты, ревизия, аудит… Одна-единственная ошибка – и неприятностей не избежать. А что мы делаем, когда нервничаем? Правильно – едим. Причем что-нибудь покалорийнее.





Интеллект. Людям этой профессии надо быстро и четко соображать. Тут без глюкозы не обойтись! А где ее берут? В сладостях.





Гиподинамия. Серьезная работа отнимает максимум времени и сил. Тут не то что на фитнес – на прогулки времени нет! А все мы знаем, что нехватка движения, помноженная на стресс и неправильное питание, - верный путь к лишним килограммам.





Статус. Людям на ответственных позициях как воздух необходимо, чтобы с ними считались. Традиционно в обществе худоба ассоциируется с ненадежностью, а дородность – с основательностью. Лишний вес – проверенный способ казаться солиднее. Традиции, правда, в последнее время под влиянием общемировой моды на здоровый образ жизни начинают меняться – но до полной перемены во мнениях еще далеко.





Что делать:





Постарайтесь осознать, что работа – это только часть жизни. Не просиживайте целыми днями в офисе, найдите себе увлечения и интересы во «внешнем» мире.

Обязательно впишите в свой график фитнес. Проблема лишнего веса серьезнее, чем расходящиеся по шву новые брюки. Полнота существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и диабета.





Не будьте слишком строги к себе, поймите, что вы всего лишь человек и имеете право на ошибку. Нервных клеток при таком раскладе тратится меньше, и потребление конфеток и пирожных прекращается.





Если мозг требует подпитки, вместо сладостей ешьте хлебцы, овощи, мюсли и т. д. В них меньше калорий.





ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ





Еще одна категория «рисковых» профессий – учителя и воспитатели. И есть тому реальные причины.





Ответственность. И не только моральная, но и уголовная: если с ребенком что-то случится во время вашего дежурства, придется отвечать. Спокойствия это воспитателям не добавляет, и рука сама тянется к жирным, сладким лакомствам.





Самоотдача – еще одно требование профессии: по-другому с детьми не получится. Времени на заботу о себе катастрофически не хватает.





Необходимость быть добрым. Те, кто работал с детьми, отлично знают – эти ангелочки кого угодно временами выводят из себя. А взрослым, работающим с детьми, гневаться не полагается. И чем педагоги гасят вспышки гнева? Едой! Набирают килограммы и превращаются в добреньких тетенек, которым просто лень сердиться. Не зря слова «раздобреть» и «располнеть» – синонимы.





Что делать:





Надо учиться выражать, а не подавлять свой гнев. Любое чувство имеет право на существование, а вот проявления его могут быть разными. Кому-то надо открыто говорить о своих чувствах. Кто-то выпускает пар, колотя боксерскую грушу. А кто-то даже ругаться начинает – тихо, про себя, но с выражением.





КАССИРЫ И МЕДСЕСТРЫ





Что чаще всего дарят пациенты медсестрам? Правильно, конфеты. Кроме сладких подарков, набору веса способствуют…





Стрессы. Не только дети могут довести до белого каления. Нескончаемой вереницей идут покупатели и пациенты, далеко не все смирные овечки – многие конфликтны и придирчивы, так и норовят сорвать злость и раздражение на тех, кто вынужден общаться с ними по долгу службы.





Финансы. У представительниц этих профессий далеко не самые высокие зарплаты. А значит, они питаются дешевыми продуктами, часто совершенно не относящимися к разряду здоровых – сосисками, сардельками, растворимой лапшой и т. д.





Что делать:





Заработавшиеся люди далеко не всегда проводят параллель между месяцами неправильного питания, беготни, нервов и незаметно накопившимися килограммами. Обычно все это спихивается на мифический неправильный обмен веществ. Или наследственность. А смысл в том, что надо начинать работать над собой: больше узнавать о правильном питании, не забывать – только не смейтесь – про производственную гимнастику и учиться любить себя.





ПОВАРА И КОНДИТЕРЫ





У полноты людей «съедобных» профессий есть свои причины.





Обилие еды. Трудно отказаться от пищи, когда она все время перед глазами – известный психологический факт. Мы можем крепиться и не ходить лишний раз в магазин, бить себя по рукам, чтобы не грабить холодильник. И как трудно живется поварам и кондитерам! Целый день возишься с едой, одно блюдо другого аппетитнее…





Плотный график. Полнеют работники общепита еще и от того же перегруза и, как это ни парадоксально, от отсутствия возможности поесть вовремя и по-человечески. Смена часто длится по 12 часов, весь день на ногах, у горячей плиты – тут не до режима и не до диеты.





Гнет имиджа. Попросите знакомых описать повара без раздумий, и многие скажут – румяный добродушный толстяк с поварешкой и в колпаке. А если худой, значит, так плохо готовит, что и самому есть противно! Вот и приходится поварам соответствовать.





Что делать:





Что тут посоветуешь, кроме как не есть, а пробовать! И всеми силами выкраивать время на нормальную еду в течение дня, а вечером и тем более ночью воздерживаться от калорийной пищи. Кстати, фишка «толстый повар» уже не в моде. Если обратите внимание, европейские повара-гастролеры, приезжающие работать в наши рестораны, как правило, поджары и стройны – их-то не давит необходимость выглядеть «солиднее», чтобы приняли на работу.