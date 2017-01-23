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Леди
Красота и здоровье
21 января 17, 21:42
Хорошие привычки имеют свойства "заражать" других людей
Фитнес
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Британские медики обнаружили, что совместные занятия спортом гораздо эффективнее.
Ученые выяснили, что люди могут "заражать" друг друга хорошими привычками. Такой вывод сделали исследователи из клинического центра в Британии. Результаты осуществленных проектов исследователей опубликованы в журнале AMA Internal Medicine.

В процессе проведения экспериментов исследователи заметили, что хорошие привычки имеют такой же механизм действия, как инфекции, следовательно ими можно "заразиться".

Благодаря осуществленным экспериментам медики обнаружили, что решение начать заниматься спортом вместе с кем-то эффективнее, чем самостоятельный переход на здоровый образ жизни.

Источник: neskuchno-news
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