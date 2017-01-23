Как избавиться от прыщей

Медики считают, что причиной акне становятся заболевания желудочно-кишечного тракта, повышенная чувствительность сальных желез к дигидротестостерону (активной форме гормона тестостерона, который в небольшом количестве есть в организме не только мужчин, но и женщин); эндокринные нарушения и бактерии, обитающие на коже и провоцирующие возникновение воспалительного процесса. Еще одна причина – применение косметических средств, забивающих поры.

Для лечения чаще всего используют препараты цинка, средства, содержащие бензоил пероксид, салициловую кислоту и серу. Если обратиться к врачу, он выпишет крем или лосьон с антибиотиками – для обеззараживания кожи. При более серьезных расстройствах доктор может назначить и антибиотики для приема внутрь. Дерматологические (обработка гликолевой кислотой) и косметологические (пилинг) процедуры завершат лечение.

Ну а самостоятельно ты можешь помочь своей коже следующим образом: для начала запрети себе подпирать щеку, привычно прикасаться к кончику носа, тереть лоб – словом, трогать лицо. Обязательно умывайся, и утром, и вечером – очень тщательно, пользуясь средствами для очищения кожи с акне-протекцией. Обязательно пей не меньше 1,5-2 литров воды в день и, если видишь, что дело не улучшается, сядь на малоуглеводную диету.

По возможности пользуйся косметикой с пометой «некомедогенное» (non-comedogenic), то есть такой, которая не запечатывает поры кожи, и, конечно, посети дерматокосметолога.