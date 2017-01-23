Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Леди
Красота и здоровье
22 января 17, 17:57
Как избавиться от прыщей
девушки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ужасные прыщи появляются всегда в самый неподходящий момент в самых неожиданных местах. Почему это происходит и как с этим бороться, мы и постараемся разобраться сейчас.

Медики считают, что причиной акне становятся заболевания желудочно-кишечного тракта, повышенная чувствительность сальных желез к дигидротестостерону (активной форме гормона тестостерона, который в небольшом количестве есть в организме не только мужчин, но и женщин); эндокринные нарушения и бактерии, обитающие на коже и провоцирующие возникновение воспалительного процесса. Еще одна причина – применение косметических средств, забивающих поры.

Для лечения чаще всего используют препараты цинка, средства, содержащие бензоил пероксид, салициловую кислоту и серу. Если обратиться к врачу, он выпишет крем или лосьон с антибиотиками – для обеззараживания кожи. При более серьезных расстройствах доктор может назначить и антибиотики для приема внутрь. Дерматологические (обработка гликолевой кислотой) и косметологические (пилинг) процедуры завершат лечение.

Ну а самостоятельно ты можешь помочь своей коже следующим образом: для начала запрети себе подпирать щеку, привычно прикасаться к кончику носа, тереть лоб – словом, трогать лицо. Обязательно умывайся, и утром, и вечером – очень тщательно, пользуясь средствами для очищения кожи с акне-протекцией. Обязательно пей не меньше 1,5-2 литров воды в день и, если видишь, что дело не улучшается, сядь на малоуглеводную диету. 

По возможности пользуйся косметикой с пометой «некомедогенное» (non-comedogenic), то есть такой, которая не запечатывает поры кожи, и, конечно, посети дерматокосметолога.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Три эффективных способа делать планку (ВИДЕО)
noimageХорошие привычки имеют свойства "заражать" других людей
noimageРабота, из-за которой толстеют
noimageМолодость и красота: 5 правил для женщин после 30
noimage7 продуктов, которые очищают организм лучше, чем лекарства
Лента новостей