Польза авокадо для женского организма

А его химический состав больше напоминает овощ.













Лора Филиппова - диетолог-консультант по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Родина авокадо - Мексика и Центральная Америка. Основной ингридиет – мякоть авокадо.





Итак, химический состав плода авокадо и его энергетическая ценность.

Полезные свойства





На 100 гр :

208 ккал.

Белки – 2 гр.

Жиры – 20 гр.

Углеводы – 7,4 гр.

Сахар – 0%!





И это – белки самого высокого качества, очень ценные и полезные жиры, а также супер энергетичные и питательные углеводы.





Что касается витаминов и минералов, то их состав тоже уникален: например, калия в авокадо, больше, чем в банане. А еще есть марганец, натрий, кальций, фосфор, магний, железо и др.





Основные витамины – группа витаминов В, провитамин А, витамины С, D, PP. А по содержанию витамина Е очень мало фруктов могут конкурировать с авокадо. Помним, что этот витамин защищает наши клетки от преждевременного старения и способствует обогащению их кислородом.





Авокадо является природным антиоксидантом и активно болется со свободными радикалами. Укрепяет кости и зубы, благодаря содержанию кальция и фосфора. Стимулирует мозговую деятельность, повышает иммунитет благодаря витамину С, а также останавливает размножению раковых клеток.





Авокадо рекомендуется включать в диетический рацион, так как в нем совершенно нет сахара и вредных жиров, но есть олеиновая кислота, которая препятствует образованию холлестерина в крови и еще активно помогает расщеплять уже накопившийся жир.

Женский организм и авокадо





Как я уже писала выше, свойства этого фрукта уникальны и мы, женщины, просто обязаны использовать их по полной. Особенно в сезон, когда авокадо самый спелый, вкусный и полезный.





Авокадо относится к ПОЛЕЗНЫМ жирам. Это значит, что женскому организму он необходим как источник витаминов, минералосв и жирных полиненасыщенных кислот. Для внутреннего здоровья и внешней красоты. Для блеска волос, гладкости и молодости кожи. Полезные вещества и витамины замедляют процессы старения и ускоряют кислородный обмен в клетках. Также авокадо и масло из него активно применяются в косметологии.

ПОМНИМ: авокадо относится к ЖИРАМ, хоть и полезным! Контролируем количество его потребления.

Я рекомендую не больше ½ штуки в день и лучше не вечером. В идеале – на завтрак или на первый перекус. Рецептов множество: и в салаты, и в лаваш с зеленью и нежирным мясом или просто на цельнозерновой тост. Также прекрасно сочетается с кашами и рыбой.

И еще несколько моментов:





За 2 дня твердый авокадо дозреет в темном месте при комнатной температуре.





Хранить спелый авокадо в холодильнике можно до 5 дней.





Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его лимонным соком.





Темные пятна на плодах – признак переспелости.





Будьте осторожны с косточкой – она ядовита.



