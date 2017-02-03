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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 17, 15:38
Польза авокадо для женского организма
авокадо
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Авокадо – это фрукт, несмотря на то, что он не сладкий и длительное время вообще считался орехом.
А его химический состав больше напоминает овощ.



Лора Филиппова - диетолог-консультант по правильному питанию и здоровому образу жизни.
 
Родина авокадо - Мексика и Центральная Америка. Основной ингридиет – мякоть авокадо.

Итак, химический состав плода авокадо и его энергетическая ценность.
 
Полезные свойства

На 100 гр :
208 ккал.
Белки – 2 гр.
Жиры – 20 гр.
Углеводы – 7,4 гр.
Сахар – 0%!

И это – белки самого высокого качества, очень ценные и полезные жиры, а также супер энергетичные и питательные углеводы.

Что касается витаминов и минералов, то их состав тоже уникален: например, калия в авокадо, больше, чем в банане. А еще есть марганец, натрий, кальций, фосфор, магний, железо и др.

Основные витамины – группа витаминов В, провитамин А, витамины С, D, PP. А по содержанию витамина Е очень мало фруктов могут конкурировать с авокадо. Помним, что этот витамин защищает наши клетки от преждевременного старения и способствует обогащению их кислородом.

Авокадо является природным антиоксидантом и активно болется со свободными радикалами. Укрепяет кости и зубы, благодаря содержанию кальция и фосфора. Стимулирует мозговую деятельность, повышает иммунитет благодаря витамину С,  а также останавливает размножению раковых клеток.

Авокадо рекомендуется включать в диетический рацион, так как в нем совершенно нет сахара и вредных жиров, но есть олеиновая кислота, которая препятствует образованию холлестерина в крови и еще активно помогает расщеплять уже накопившийся жир.
 
Женский организм и авокадо

Как я уже писала выше, свойства этого фрукта уникальны и мы, женщины, просто обязаны использовать их по полной. Особенно в сезон, когда авокадо самый спелый, вкусный и полезный.

Авокадо относится к ПОЛЕЗНЫМ жирам. Это значит, что женскому организму он необходим как источник витаминов, минералосв и жирных полиненасыщенных кислот. Для внутреннего здоровья и внешней красоты. Для блеска волос, гладкости и молодости кожи. Полезные вещества и витамины замедляют процессы старения и ускоряют кислородный обмен в клетках. Также авокадо и масло из него активно применяются в косметологии.
 
ПОМНИМ: авокадо относится к ЖИРАМ, хоть и полезным! Контролируем количество его потребления.
Я рекомендую не больше ½ штуки в день и лучше не вечером. В идеале – на завтрак или на первый перекус. Рецептов множество: и в салаты, и в лаваш с зеленью и нежирным мясом или просто на цельнозерновой тост. Также прекрасно сочетается с кашами и рыбой.
 
И еще несколько моментов:

За 2 дня твердый авокадо дозреет в темном месте при комнатной температуре.

Хранить спелый авокадо в холодильнике можно до 5 дней.

Чтобы авокадо не темнел, сбрызните его лимонным соком.

Темные пятна на плодах – признак переспелости.

Будьте осторожны с косточкой – она ядовита.

Источник: http://beauty.ua/
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