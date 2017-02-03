10 способов привести себя в тонус, если вы не выспались

Хорошенько потянитесь





Когда зазвонит будильник, не спешите вставать. Для начала потянитесь всем телом, стараясь потянуться кончиками пальцев рук и ног до воображаемого удаленного объекта. При этом максимально напрягите все мышцы, задержитесь на 3 секунды, а затем резко расслабьтесь. После того, как потянулись, помассируйте в течение минуты кончики пальцев на руках – там сконцентрировано огромное количество нервных окончаний, и их стимуляция подает организму сигнал к пробуждению.





Сделайте ленивую гимнастику-самомассаж





Запустить в теле энергетические потоки поможет быстрая гимнастика-массаж. Делать ее нужно еще лежа в постели.





- Хорошенько разотрите ладони одна об одну до ощущения тепла.





- Приложите ладони на глаза и сделайте 30 нажатий.





- Перенесите ладони на уши и также сделайте 30 нажатий.





- Положите правую ладонь на лоб, левую – на нее. Сделайте растирание по линии лба от виска до виска – по 30 раз в каждую сторону.





- Положите правую ладонь на живот, левую – на нее. Сделайте 30 круговых движений по часовой стрелке.





- Перенесите руки к голове. Быстрыми движениями пальцев (как при печатании) сделайте массаж головы, касаясь всей зоны роста волос. Продолжайте в течение минуты.





- Перенесите руки на стопы и круговыми движениями промассируйте каждый палец и центра стопы. Так стимулируются точки, отвечающие за различные органы и системы тела.





Включите любимую музыку





Процесс пробуждения станет более быстрым и приятным, если будет происходить под любимую ритмичную музыку. Именно музыкальные ритмы оказывают стимулирующее воздействие на нервную систему, поэтому помогают организму настроиться на работу, наполняют энергией и хорошим настроением на весь день.





Примите контрастный душ





После гимнастики и массажа отправляйтесь в душ. Он обязательно должен быть контрастным – чередуйте горячую (не теплую) и холодную воду по 1 минуте – 30 секунд соответственно. Именно с таким соотношением организм взбодрится, при это не наступит эффекта переохлаждения. Контрастный душ помогает проснуться благодаря улучшению циркуляции крови, и улучшит настроение за счет воздействия на нервную систему.





Выпейте чай с лимоном





Вместо кофе утром выпейте чашку крепкого зеленого чая с долькой лимона. В зеленом чае, в отличие от черного сородича или кофе, помимо кофеина содержится таурин. Оба эти вещества оказывают тонизирующее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. В лимоне же содержится ударная доза витамина С, который стимулирует работу мозга.





Засыпаете? Потрите уши





Если в дороге или в процессе работы вы почувствовали, что «проваливаетесь» в сон, интенсивно потрите уши или мочки ушей. Там расположены биологически активные точки, стимуляция которых помогает организму экстренно прийти в тонус.





Устройте рукам душ





Помогает тонизировать организм и холодный душ для рук. Включите холодную воду и поместите под поток воды запястья на одну минуту. Именно в запястьях расположены максимум нервных сплетений. Воздействие на них холодом стимулирует ускорение кровообращение и приводит мышцы и нервную систему в тонус.





Съешьте шоколадку





А точнее, четыре-пять кубиков черного шоколада или пару шоколадных конфет. Это лакомство является источником быстрых углеводов, которые для организма являются некой энергетической «бомбой». Попадая в организм, они быстро превращаются в энергию, за счет чего происходит быстрый прилив сил и энергии.





Включите яркий свет





Включите возле себя яркую LED-лампу или просто поменяйте заставку на рабочем столе компьютера на ярко-голубую. Именно этот свет воспринимается нашим мозгом как сигнал к активной работе. Благодаря этому сонливость отступит.





Зажгите аромалампу





Обзаведитесь эфирным маслом лимона и при признаках сонливости приготовьте себе аромалампу. Либо просто 10 раз глубоко вдохните аромат из флакона. Лимон и его запах тонизирующе воздействует на нервную систему и помогает быстро взбодриться.



