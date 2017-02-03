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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 17, 15:41
10 способов привести себя в тонус, если вы не выспались
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Как же быстро прийти в чувства после совершенно непродолжительного сна? Воспользуйтесь нашими советами.
Хорошенько потянитесь

Когда зазвонит будильник, не спешите вставать. Для начала потянитесь всем телом, стараясь потянуться кончиками пальцев рук и ног до воображаемого удаленного объекта. При этом максимально напрягите все мышцы, задержитесь на 3 секунды, а затем резко расслабьтесь. После того, как потянулись, помассируйте в течение минуты кончики пальцев на руках – там сконцентрировано огромное количество нервных окончаний, и их стимуляция подает организму сигнал к пробуждению.

Сделайте ленивую гимнастику-самомассаж

Запустить в теле энергетические потоки поможет быстрая гимнастика-массаж. Делать ее нужно еще лежа в постели.

- Хорошенько разотрите ладони одна об одну до ощущения тепла.

- Приложите ладони на глаза и сделайте 30 нажатий.

- Перенесите ладони на уши и также сделайте 30 нажатий.

- Положите правую ладонь на лоб, левую – на нее. Сделайте растирание по линии лба от виска до виска – по 30 раз в каждую сторону.

- Положите правую ладонь на живот, левую – на нее. Сделайте 30 круговых движений по часовой стрелке.

- Перенесите руки к голове. Быстрыми движениями пальцев (как при печатании) сделайте массаж головы, касаясь всей зоны роста волос. Продолжайте в течение минуты.

- Перенесите руки на стопы и круговыми движениями промассируйте каждый палец и центра стопы. Так стимулируются точки, отвечающие за различные органы и системы тела.

Включите любимую музыку

Процесс пробуждения станет более быстрым и приятным, если будет происходить под любимую ритмичную музыку. Именно музыкальные ритмы оказывают стимулирующее воздействие на нервную систему, поэтому помогают организму настроиться на работу, наполняют энергией и хорошим настроением на весь день.

Примите контрастный душ

После гимнастики и массажа отправляйтесь в душ. Он обязательно должен быть контрастным – чередуйте горячую (не теплую) и холодную воду по 1 минуте – 30 секунд соответственно. Именно с таким соотношением организм взбодрится, при это не наступит эффекта переохлаждения. Контрастный душ помогает проснуться благодаря улучшению циркуляции крови, и улучшит настроение за счет воздействия на нервную систему.

Выпейте чай с лимоном

Вместо кофе утром выпейте чашку крепкого зеленого чая с долькой лимона. В зеленом чае, в отличие от черного сородича или кофе, помимо кофеина содержится таурин. Оба эти вещества оказывают тонизирующее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. В лимоне же содержится ударная доза витамина С, который стимулирует работу мозга.

Засыпаете? Потрите уши

Если в дороге или в процессе работы вы почувствовали, что «проваливаетесь» в сон, интенсивно потрите уши или мочки ушей. Там расположены биологически активные точки, стимуляция которых помогает организму экстренно прийти в тонус.

Устройте рукам душ

Помогает тонизировать организм и холодный душ для рук. Включите холодную воду и поместите под поток воды запястья на одну минуту. Именно в запястьях расположены максимум нервных сплетений.  Воздействие на них холодом стимулирует ускорение кровообращение и приводит мышцы и нервную систему в тонус.

Съешьте шоколадку

А точнее, четыре-пять кубиков черного шоколада или пару шоколадных конфет. Это лакомство является источником быстрых углеводов, которые для организма являются некой энергетической «бомбой». Попадая в организм, они быстро превращаются в энергию, за счет чего происходит быстрый прилив сил и энергии.

Включите яркий свет

Включите возле себя яркую LED-лампу или просто поменяйте заставку на рабочем столе компьютера на ярко-голубую.  Именно этот свет воспринимается нашим мозгом как сигнал к активной работе. Благодаря этому сонливость отступит.

Зажгите аромалампу

Обзаведитесь эфирным маслом лимона и при признаках сонливости приготовьте себе аромалампу. Либо просто 10 раз глубоко вдохните аромат из флакона. Лимон и его запах тонизирующе воздействует на нервную систему и помогает быстро взбодриться.

Источник: http://medic.ua/
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