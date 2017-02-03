Чем полезен кунжут для здоровья и фигуры

Мы подготовили для вас любопытную информацию о свойствах кунжута и его пользе. Читайте и применяйте наши советы для улучшения вашего здоровья.





Семена кунжута: польза

Состав кунжута богат полезными микроэлементами. В семенах кунжута содержится 60 % масла. Целебным масло кунжута делают токоферолы, триглицерины, эфиры глицерина, органические кислоты, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.





Половина от общего состава жира в кунжуте приходится на омега-3. Такой состав делает масло кунжута особенно полезным. Олеиновая кислота в составе кунжута способствует снижению уровня «плохого» холестерина и повышению «хорошего» в крови. Поэтому важно добавлять такие полезные жиры в свой ежедневный рацион.





Из 100 г семян кунжута можно получить суточную норму кальция для организма. Кальций из семян кунжута усваивается лучше, чем кальций из молока. Также семена кунжута содержит фосфор, магний, марганец, железо, цинк, медь. Семена легко усваиваются нашим организмом.





Важно заметить, что семена кунжута содержат витамины А, Е, РР и витамины группы В - фолиевую кислоту, ниацин, тиамин, пироксидин и рибофлавин. Благодаря фитину восстанавливается баланс минералов в организме человека. Семена кунжута просто незаменимы, если вы страдаете от кожных и глазных заболеваний.





Семена кунжута считаются очень эффективными для профилактики раковых заболеваний. Также при лечении хронических воспалительных процессов часто в рацион человека добавляют кунжут. Семена кунжута улучшают усвоение витамина Е, укрепляют иммунитет.





Кунжут незаменим для женщин. Он укрепляет волосы и ногти. Предупреждает остеопороз. Для мужчин, которые занимаются спортом, также важно включать кунжут в свой рацион. Он укрепляет кости и помогает наращивать мышечную массу.





Польза кунжутного масла

Каждая женщина знает о целебных свойствах масла кунжута для нашей кожи. Кунжутное масло смягчает и увлажняет кожу, делает ее упругой и привлекательной, снимает раздражения, усиливает защитные свойства кожи и стимулирует регенерацию.





Кунжутное масло используйте для кожи лица. Масло из кунжута поможет вам выглядеть моложе, оно снимает покраснение и раздражение, сужает поры. Втирайте масло кунжута в кожу головы, и вы улучшите структуру ваших волос, сможете ускорить их рост, избавитесь от перхоти. Кунжутное масло можно добавлять и в средство для снятия макияжа, так как оно обладает противовоспалительным эффектом.





Также можно употреблять кунжутное масло при лечении гастрита. Принимайте 1–2 ч. л. кунжутного масла в день. Ложка кунжутного масла может избавить и от резко возникших болей в желудке. Масло из кунжута может помочь справиться с бессонницей, стрессом.





Полезные свойства черного кунжута

Черный кунжут – это неочищенный обыкновенный кунжут. Такой кунжут содержит на 60 % больше кальция, чем обыкновенный. Черные семена входили в эликсир бессмертия. Принято считать, что именно такие семена предотвращают кожу от старения. Они помогают очистить наш организм от шлаков. Имеют сильный аромат.





Вред кунжута

Заметного вреда кунжута на организм человека не обнаружено. Важно только знать, что не стоит употреблять кунжут людям, у которых проявляется индивидуальная непереносимость. Безопасной нормой употребления кунжута являются 2–3 ч. л.





Применения кунжута

Семена кунжута и кунжутное масло широко применяются в национальных кухнях многих стран. Чаще всего семена кунжута можно встретить в восточной, азиатской, мексиканской, южноамериканской кухне. Используют цельные семена и масло. Можно добавлять их в мясные блюда, блюда из птицы, сочетаются они с овощами, десертами, выпечкой. Козинаки, тахинная халва, роллы, суши – блюда, где без семян кунжута практически не обойтись.





Употребляйте достаточное количество семян кунжута и кунжутного масла и будьте здоровы.



