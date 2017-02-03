7 советов в борьбе с выпадением волос

Ниже приведены некоторые полезные советы по уходу за волосами, которые могут помочь вам справиться с этой проблемой.





Кокосовое масло





Кокосовое масло является одним из наиболее эффективных натуральных методов лечения выпадения волос. Если втирать его в кожу головы, рост волос может улучшиться. Масло кокоса увлажняет кожу головы и удаляет с нее загрязнения.





Яйца





Учитывая то, что яйца богаты белками и минералами, они являются идеальным средством для лечения проблем с волосами. Смешайте яичный белок с чайной ложкой свежего оливкового масла, а затем нанесите эту смесь на кожу головы. Подождите 15 минут, а затем промойте голову теплой водой.





Акупрессура





Эта древняя процедура лечения улучшает рост волос. Другой метод, известный как акупунктура, улучшает кровообращение и стимулирует рост волос.





Асаны йоги





Популярные йоговские асаны, такие как, например, Капалабхати, могут помочь предотвратить потерю волос. По мнению экспертов, эти асаны способствуют очищению нашего организма и улучшению циркуляции крови.





Диета





Чтобы волосы росли лучше, следует улучшить свою диету. Для стимуляции роста волос очень важен белок. Молочные продукты, бобовые, рыба и зерновые должны стать неотъемлемой частью вашего рациона.





Железо





Дефицит железа в организме может привести к потере волос. Для того, чтобы обеспечить тело железом, важно употреблять соевые бобы, шпинат, красную фасоль, яйца, мясо и рыбу.

Защищайте волосы





Чрезмерное воздействие тепла, влажности, пыли и загрязнений окружающей среды может негативно воздействовать на волосы и стать причиной их чрезмерного выпадения. Старайтесь прикрывать голову головным убором, когда выходите на улицу летом.

Кроме того, не следует увлекаться частыми экспериментами по выпрямлению волос. Кроме того, следует избегать частого окрашивания и сушки феном.



