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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 17, 21:21
Диетологи назвали продукты, вызывающие радость
Рыба
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Регулярное употребление красной рыбы, фруктов и орехов поможет избежать стресса.
Разнообразные продукты, которые содержат в себе много полезных витаминов и миероэлементов могут сделать человека немного счастливее, пишут Нескучные новости со ссылкой на РБК.

По мнению специалистов, к этим продуктам относятся:

Красная рыба. Только в ней есть набор жирорастворимых витаминов А, Dи Е. А еще красная рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые помогают бороться со стрессом.



Банан. Этот тропический фрукт содержит алкалоид харман, который вызывает состояние эйфории. А витамин С и калий помогают снять усталость.



Миндаль. Содержит фолиевую кислоту, которая защищает от тревоги и стрессов. А рибофлавин и магний в этом орехе синтезируют гормон радости.



Сыр. В нем есть аминокислоты тирамин, триптамин и фенилэтиламин, которые поднимают настроение. А витамины группы В служат природными антидепрессантами.



Куриные яйца. Они содержат витамины группы В, которые укрепляют наши нервы. Также в этом продукте есть цинк, который вызывает сексуальное влечение.



Источник: neskuchno-news.com
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