Диетологи назвали продукты, вызывающие радость

Разнообразные продукты, которые содержат в себе много полезных витаминов и миероэлементов могут сделать человека немного счастливее, пишут Нескучные новости со ссылкой на РБК.





По мнению специалистов, к этим продуктам относятся:





Красная рыба. Только в ней есть набор жирорастворимых витаминов А, Dи Е. А еще красная рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые помогают бороться со стрессом.













Банан. Этот тропический фрукт содержит алкалоид харман, который вызывает состояние эйфории. А витамин С и калий помогают снять усталость.













Миндаль. Содержит фолиевую кислоту, которая защищает от тревоги и стрессов. А рибофлавин и магний в этом орехе синтезируют гормон радости.













Сыр. В нем есть аминокислоты тирамин, триптамин и фенилэтиламин, которые поднимают настроение. А витамины группы В служат природными антидепрессантами.













Куриные яйца. Они содержат витамины группы В, которые укрепляют наши нервы. Также в этом продукте есть цинк, который вызывает сексуальное влечение.











