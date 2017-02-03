Что такое фитоэстрогены? Почему они нужны женскому организму

Ты наверняка слышала о таких женских гормонах, как эстроген и прогестерон. В мужском организме они также присутствуют, но в значительно меньших количествах.





Эстрогены отвечают за женские половые признаки, которые проявляются, начиная с полового созревания, и до наступления менопаузы. Помимо влияния на развитие и рост молочных желез или появление менструации, эти гормоны предотвращают потерю кальция, участвуют в метаболизме жиров, а также в производстве коллагена, необходимого для поддержания упругости кожи.





Эстроген вырабатывается в больших количествах яичниками и надпочечниками в период полового созревания. Уровень эстрогенов, как правило, сохраняется более или менее стабильным до наступления менопаузы, после чего происходит спад.





Фитоэстрогены – это химические соединения, которые содержатся в пище растительного происхождения. Другими словами – эстрогены натурального происхождения. Эти природные вещества имеют схожее с эстрогенами воздействие на женский организм.





Функции фитоэстрогенов:





- Помогают уменьшить симптомы менопаузы (снижается интенсивность приливов).

- Снижают уровень “плохого холестерина“.

- Предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

- Обладают антиоксидантным действием и помогают задержать старение клеток.





В каких продуктах содержатся фитоэстрогены:





- Орехи и семена.

- Соя и производные продукты (соевое молоко, тофу).

- Чечевица, фасоль, горох.

- Финики, курага, чернослив, персик, гранат, клубника, черника, малина, тыква, брокколи, шпинат капуста, укроп и лук.

- Зеленый чай.

- Различные душистые травы, например, чабрец, шалфей, фенхель.

- Оливковое масло.



