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Леди
Красота и здоровье
1 февраля 17, 22:39
Что такое фитоэстрогены? Почему они нужны женскому организму
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В функционировании организма принимают участие множество гормонов, у каждого из которых своя функция. Узнай, для чего нужны фитоэстрогены и как обеспечить ими организм.
Ты наверняка слышала о таких женских гормонах, как эстроген и прогестерон. В мужском организме они также присутствуют, но в значительно меньших количествах.

Эстрогены отвечают за женские половые признаки, которые проявляются, начиная с полового созревания, и до наступления менопаузы. Помимо влияния на развитие и рост молочных желез или появление менструации, эти гормоны предотвращают потерю кальция, участвуют в метаболизме жиров, а также в производстве коллагена, необходимого для поддержания упругости кожи.

Эстроген вырабатывается в больших количествах яичниками и надпочечниками в период полового созревания. Уровень эстрогенов, как правило, сохраняется более или менее стабильным до наступления менопаузы, после чего происходит спад.

Фитоэстрогены – это химические соединения, которые содержатся в пище растительного происхождения. Другими словами – эстрогены натурального происхождения. Эти природные вещества имеют схожее с эстрогенами воздействие на женский организм.

Функции фитоэстрогенов:

- Помогают уменьшить симптомы менопаузы (снижается интенсивность приливов).
- Снижают уровень “плохого холестерина“.
- Предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.
- Обладают антиоксидантным действием и помогают задержать старение клеток.

В каких продуктах содержатся фитоэстрогены:

- Орехи и семена.
- Соя и производные продукты (соевое молоко, тофу).
- Чечевица, фасоль, горох.
- Финики, курага, чернослив, персик, гранат, клубника, черника, малина, тыква, брокколи, шпинат капуста, укроп и лук.
- Зеленый чай.
- Различные душистые травы, например, чабрец, шалфей, фенхель.
- Оливковое масло.

Источник: ivona
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