9 «антистресс» продуктов, которые сохранят талию

ПОЧЕМУ СТРЕСС ПОВЫШАЕТ АППЕТИТ?





Разобраться в природе повышенного аппетита на грани нервного срыва, нам поможет знание о биоритмах стресса. А если быть точнее, то информация о биоритмах стрессовых гормонов - кортизола и кортикотропина, который в народе называют гормоном тревоги. Содержание этих двух стрессовых гормонов достигает максимума к 6- 8 утра, времени, когда вы проснулись и чувствуете себя энергичной и полной сил. Затем после утреннего гормонального “подъема” начинается спад и уже к обеду уровень кортизола и кортикотропина уменьшается, а ближе к вечеру после 15.00-16.00 часов вы чувствуете недостаток энергии, усталость и вам сложно на чем-либо сосредоточится. Дело в том, что ваше тело переключается в режим отдыха и начинает готовиться ко сну. К 20.00-21.00 часа содержание стрессовых гормонов достигает минимума, чтобы вы могли полноценно восстановить силы, и к 2 часам ночи цикл возобновляется, гормоны снова начинают расти, чтобы ваше пробуждение было легким, бодрым, а утро энергичным, отмечает Юлианна Плискина, эксперт по здоровому питанию, автор книги “Мифоеды”, велнес-коуч.





Получается, что самая шаткая зона в течение дня, когда наше тело уязвимо для стресса, а руки так и тянутся к чему нибудь солененькому, жирному и сладкому - это время между 15.00 и 24.00 часами, когда уровень кортизола падает. По иронии судьбы, именно на этот временной промежуток, когда наш организм уже настроен на волну отдыха и релакса, мы назначаем деловые встречи, нервно дергаем руль в автомобильных пробках, толкаемся в общественном транспорте в час-пик и перечисляем в голове бессчетные домашние заботы.





Уставшие, измотанные и встревоженные мы приезжаем домой и бежим к холодильнику, чтобы “вознаградить” себя за еще один за очередной сложный день плотным ужином, приготовленным не в лучших традициях здорового питания. Поиск в тарелке сиюминутного удовольствия - основная проблема современной деловой женщины.





К тому же состояние стресса провоцируется острой нехваткой магния и цинка в организме. Когда вы неправильно питаетесь и при этом пытаетесь за три дня написать диссертацию или сдать квартальный отчет, ваше нервное напряжение растрачивает все питательные вещества и накопленную энергию.





Так что прежде чем капать валерьянку, глотать пачками успокоительные и заедать стресс пончиками и мороженым, составьте себе новое антстресс - меню из продуктов-антидепрессантов на “опасное” время суток. В ваших силах изменить свои гастрономические привычки и держать уровень стрессовых гормонов как можно ближе к норме.





ИТАК, ВАЛЕРЬЯНКУ В СТОРОНУ, НА СТОЛ 9 ПРОДУКТОВ





1. Форель





Знаете ли вы, что 200 г форели может подарить вам несколько часов счастья?





Все дело в том, что форель богата жирорастворимыми витаминами и жирными кислотами, а также витаминами группы В. Витамин В6, преобладающий в ее составе, участвует в счастливом синтезе серотонина. Вот оказывается где прячется вселенское счастье - в речных водах.





2. Кролик





Кролик - это не только прекрасный воротник и отменное диетическое мясо, но и уникальный по витаминному составу продукт.





В крольчатине масса полезных веществ: железо, фосфор, марганец, фтор, калий и витамины В6, В12, РР, в результате чего этот вид мяса превосходит все остальные по витаминному и минеральному составу. И, в нашем случае, кролик незаменимое средство от хандры.





3. Миндаль





Почувствовали голод? Погрызите 7 орешков миндаля.





Они обеспечат вам не только чувство сытости, но помогут справиться с усталостью, раздражительностью и излишней агрессией, потому что в их составе содержится мощный борец со стрессом - цинк! А витамин Е составе миндаля гарантирует вам отличный цвет лица.





4. Брокколи





Если вы чувствуете что скоро взорветесь, вас одолевают приступы паники, вы беспокойно спите по ночам и бросаете камни в светящий в окно ночной фонарь, то вам нужно срочно включить в рацион питания фолиевую кислоту.





А брокколи вам поможет в этом как нельзя лучше. Регулярное потребление этого вида капусты предотвращает развитие депрессии и выводит из состояния аффекта.морская капуста





5. Морская капуста





Еще один продукт с высоким содержанием кислоты, но уже пантотеновой. Она же является витамином В5.





Хроническая усталость часто вызывается нехваткой в организме пантотеновой кислоты, которая отвечает за нормальное функционирование надпочечных желез, которые в свою очередь занимаются выработкой адреналина. Ешьте больше морской капусты и ваша работоспособность заметно вырастет.





6. Баранина





Баранина благотворно влияет на состояние нашей нервной системы. Но не следует увлекаться в больших количествах этим антидепрессивным-горным мясом, потому что в нем содержится тяжело перевариваемый жир, который в больших количествах может усугубить проблемы с печенью.





7. Геркулес





Геркулес содержит большое количество витаминов группы В, фолиевую кислоту и клетчатку. Не разбавляйте эту компанию сахаром и сливочным маслом, и тогда хорошее настроение и заряд бодрости на весь день вам обеспечены.





8. Творог





Оставаться в отличной форме и прекрасном расположении духа поможет творог. Витамины группы В, антиоксиданты, метионин (незаменимая аминокислота), кальций, фосфор - чем не повод для полезного белкового перекуса в течении рабочего дня.





9. Черника





Черника не только отличное профилактическое средство от лупы и очков с толстыми линзами, но и вкусный борец со стрессом.





Витамин С, в избытке содержащийся в чернике - это главная еда для организма, пребывающего в депрессии. К тому же клетчатка в ее составе поможет вам не переедать.





Спокойствие, только спокойствие. Не надо винить себя в желании заедать стресс. Если волнение побуждает аппетит, ваша задача - выбрать правильные продукты и составить новый план питания. Подойдите к проблеме с чувством, толком и качественно заполненной продуктовой корзиной, и ваша совесть будет спокойна, а организм в полном порядке.



