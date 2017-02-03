Народные средства для роста волос

К примеру, можно сделать маску из 1 ст. ложки горчицы, двух желтков и 200 г кефира. После тщательного перемешивания ингредиентов, необходимо нанести маску на сухие волосы и оставить на час.





После чего волосы необходимо тщательно промыть. Использовать данную маску стоит раз в неделю в течение месяца.





Улучшают рост волос лосьоны и отвары из трав. Эти народные средства для волос, как показывает практика, наиболее популярны и доступны. Для приготовления отвара с расчета на 1 литр воды понадобиться 30 г натертого на мелкой терке корня лопуха, 20 г шишек хмеля и 10 г цветов календулы. Ингредиенты нужно залить горячей водой и кипятить 30 минут. После того как отвар остынет, его процеживают. Полоскать волосы в таком отваре необходимо после каждого мытья головы.





Кроме того, можно приготовить крапивный лосьон: 1 ст. ложку измельченных листьев растения необходимо залить стаканом горячей воды и оставить настаиваться. Через час настой необходимо процедить. Втирать данное средство в кожу головы нужно несколько раз в неделю.





Народные средства для волос нормального типа





Каждый тип волос нуждается в специальном уходе. Так, к примеру, нормальные волосы нужно мыть раз в неделю в мягкой воде, массируя при этом кожу головы. После мытья светлые волосы стоит ополаскивать в отваре ромашки: 2 ст. ложки измельченного растения нужно залить 1 л воды, прокипятить в течение 5 минут и процедить.





Обладателям темных волос можно сделать отвар, заменив ромашку чаем. После полоскания волосы необходимо промокнуть с помощью полотенца и дать им самостоятельно высохнуть.





Уход за сухими волосами





Чтобы обеспечить должный уход волосам сухого типа необходимо за час до их мытья наносить на них питательный крем или смазывать их, используя оливковое, миндальное или касторовое масло. Для приготовления ромашкового крема для сухих волос понадобится 125 г ланолина, 15 мл водного настоя аптечной ромашки. Ингредиенты нужно смешать и подогреть, но не доводить до кипения. Получившийся крем необходимо перелить в герметичный сосуд. Перед использованием его нужно подогревать до комнатной температуры.





В то время как, для придания объема и блеска сухим волосам понадобиться ополаскивание в настое ромашки, липового цвета или чая. Кроме того для полоскания можно использовать и настой мяты: 2 ст. ложки листьев необходимо залить стаканом кипятка, дать настояться в течение 30 минут, после чего процедить.





Стоит использовать для сухих волос и различные маски. К примеру, маску можно приготовить, смешав желток, половину стакана теплой воды и по 1 ст. ложке растительного масла и лимонного сока.





Уход за жирными волосами





При жирном типе для ухода могут использоваться различные народные средства для волос, однако не стоит забывать, что мыть такие волосы стоит в воде, температура которой не превышает 45°С. Помимо этого, после мытья волосы стоит ополаскивать в настое из мать-и-мачехи, подорожника, зверобоя и крапивы. Для его приготовления необходимо смешать по 1 ст. ложке каждого из этих ингредиентов, залить 0,5 л горячей воды, настоять в течение 30 минут и процедить.





Ваши кудри или гладкие волосы — это ваше украшение. Заботьтесь о них каждый день!.



