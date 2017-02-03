Врачи назвали полезные свойства спаржи

Уже в Древней Греции и Риме люди употребляли его в пищу. Но они не только жарили и варили, но и использовали в его декоративных целях.

Из молодой зеленой спаржи получались прекрасные букеты.

Уже в то время были открыты и полезные свойства спаржи: она чистила кровь и выступала отличным мочегонным средством. Так каков же химический состав этого уникального растения, являющегося, кстати, вдобавок ко всему природным афродизиаком повышающим либидо.

Витамины и микроэлементы, содержащиеся в спарже

Спаржа полезна для организма тем, что в ней, как и любом другом сыром овоще или фрукте, в достатке содержатся белки, углеводы, жиры, неорганические микроэлементы, витамины. В ней есть медь, магний, каротин, клетчатка, а также витамины А, В, С. Поэтому сомнений в том, полезна ли спаржа или нет, быть не должно.

Полезные свойства обычной спаржи

Спаржа является потрясающим источником клетчатки, а, значит, энергии. Да, это растение низкокалорийное, но в его состав входит много углеводов. Современный человек привык получать простые углеводы из других источников ­­– булочек, шоколада, конфет, макарон и остальных вкусных, но невероятно вредных продуктов. Если вы включите в свой рацион спаржу, то вам перестанет хотеться сладостей и мучных изделий.

Спаржа особенно полезна для кровеносной системы. Спустя много веков современные ученые смогли подтвердить предположение древних лекарей о том, что спаржа чистит кровь. Действительно, спаржа полезна для организма тем, что в ее состав входят особые вещества «кумарины». Именно они препятствуют загустению крови и сводят к минимуму вероятность образования тромбов.

Также польза спаржи состоит в том, что в ее состав входят калий и магний, столь необходимые для нормальной работы сердца. Эти витамины укрепляют сосуды и поддерживают нормальное сердцебиение.

Еще одним полезным свойством спаржи является ее способность выводить мокроту из бронхов. Она усиливает работу желез внутренней секреции, благодаря чему удается естественным образом очистить дыхательные пути.

Спаржа оказывает общее положительное действие на организм. Представьте, с ее помощью можно успокоить нервы, очистить печень и почки. Регулярное употребление спаржи способствует выведению из организма продуктов жизнедеятельности, токсинов и шлаков.

Влияние спаржи на женский организм

Спаржа особенно полезна для женщин тем, что в ее состав входит каротин, который препятствует образованию в матке и яичниках злокачественных и доброкачественных опухолей.

Врачи рекомендуют есть спаржу будущим мамам. Дело в том, что в растении в большом количестве содержится фолиевая кислота, которая прекрасно влияет не только на женский организм, но и на развивающийся плод.

Также особенно полезно женщинам употреблять спаржу во время менструаций. Растение обладает сильным мочегонным эффектом, благодаря чему удается уменьшить вздутие живота и частично снять сильную боль в его нижней части. Входящие в состав спаржи магний и кальций, способствует улучшению настроения, что особенно необходимо женщине во время пресловутого ПМС.

Впрочем, главное преимущество спаржи – низкая калорийность. Если вы замените вредную углеводную пищу спаржей, то вскоре, вес начнет снижаться. Таким образом, невероятную пользу, которую приносит спаржа женскому организму, очень сложно переоценить.

Вред спаржи для организма

Как известно, объем создают тени: не бывает абсолютно безвредных продуктов. И даже у спаржи есть недостатки, о которых стоит узнать прежде, чем вы начнете употреблять это растение в огромных количествах.

Как любой натуральный продукт, спаржа может нанести вред организму, спровоцировав аллергическую реакцию. Если у вас наблюдается индивидуальная непереносимость веществ, входящих в состав растения, употреблять его в пищу нельзя.

Запрещено есть спаржу при заболеваниях желудка и кишечника. Ведь она раздражает слизистую, и может поспособствовать открытию язвы или проявлению гастрита. Не забывайте, что спаржа богата углеводами и если ее есть без меры, это может спровоцировать сахарный диабет.

Поэтому употребление спаржи может стать причиной:





язвы

сахарного диабета

гастрита

сильной аллергии

крапивницы





Польза и вред маринованной спаржи

На рынках и в магазинах не так просто купить свежую спаржу, зато маринованная представлена в избытке. Как и свежая, маринованная спаржа может принести организму пользу и вред. Поэтому ее тоже употреблять нужно с осторожностью.

Дело в том, что в маринованной спарже также присутствуют фиолетовая и аскорбиновая кислоты, клетчатка, кальций, железо, цинк, медь и другие витамины. Растение сохраняет свои лечебные свойства и понижает давление. Маринованная спаржа имеет низкую калорийность.

Но, к сожалению, не все так просто. Маринованную спаржу также запрещено употреблять людям, страдающим заболеваниями желудка, циститом, ревматизмом и имеющим индивидуальную непереносимость продукта.

Что такое соевая спаржа: ее вред и польза

Не нужно путать обычную спаржу с соевой. Последняя является блюдом азиатской кухни и готовится из соевых бобов. Раз уж разговор идет о спарже, стоит несколько слов сказать о пользе и вреде соевой спаржи.

В соевой спарже, как и в обычной, содержится огромное количество витаминов. Но самое главное, в ней нет холестерина, опасного для сердца и сосудов, и лактозы. Но этой спаржей, как и любым другим продуктом, не стоит злоупотреблять. Ведь соя может стать спровоцировать развитие заболеваний поджелудочной железы.

И соевая, и обычная спаржа являются настоящим источником витаминов. При регулярном употреблении, они могут обогатить организм витаминами и помочь справиться с некоторыми заболеваниями. Но, здесь, как и во всем, важно знать меру! Иначе спаржа может подарить «новые болезни», которых у вас не было раньше.



