Зимняя волшебница: 5 необычных свойств клюквы

Даже витамина С в ней больше, чем в лимонах! Чем же полезна клюква для нашей красоты и здоровья?





Главная польза клюквы — в богатом витаминном составе, но не менее важно и то, что клюква является довольно сильным антиоксидантом, способным останавливать патологические процессы и препятствовать старению организма. В ягоде присутствуют: 4 витамина группы В, витамины С, Е, К, РР. Минеральный комплекс представлен калием (119 мг), магнием, кальцием, фосфором, натрием, а также железом. Высокие лечебные свойства обеспечивают ягоде биоактивные соединения: флавоноиды, дубильные вещества, эфиры, танин (дубильная кислота), несколько антиоксидантов.





Самое главное — использовать клюкву в натуральном свежем виде: при термообработке витамины разрушаются. Однако клюква не утрачивает своих лечебных свойств и при правильном хранении (сушении, заморозке, мочении). Лучше всего начинать день со стакана клюквенной воды, а днем добавлять горстку свежих ягод в салат. Делая морсы, важно не заливать ягоды крутым кипятком. Хороша клюква в пирогах, десертах и соусах (особенно рекомендуется кисло-сладкий клюквенный соус к мясу).





1. Клюква — отличное противовоспалительное средство





Поэтому клюква незаменима в период вирусных и бактериальных инфекций. И также она подавляет развитие кариеса. Кроме того, клюква успешно применяется для лечения цистита: 1 стакан свежего сока способен полностью продезинфицировать мочу человека, что позволяет достичь быстрого эффекта в лечении





2.Клюква — природное успокоительное





В клюкве содержатся содержит моносахариды глюкозу и фруктозу, которые участвуют в питании клеток мозга, являются источником энергии нервной и мышечной ткани, в распределении и синтезе холестерина, являются регулятором кислотно – щелочного баланса организма.





3.Клюква — очиститель сосудов





Содержащиеся в клюкве дубильные вещества, флавоноиды и клетчатка выполняют очистную функцию для кровеносной системы, препятствуют образованию холестериновых бляшек, снижают риск развития тромбозов, укрепляют стенки сосудов. Регулярный прием клюквенного сока — хорошая профилактика инфарктов и инсультов.





4. Клюква — природный антиоксидант





Клюква — отличный природный материал для различных косметических масок. Косметическая польза клюквы признана учеными и косметологами. Клюквенный сок тонизирует усталую и потерявшую упругость кожу. Благодаря высокому содержанию витаминов в клюкве происходит глубокое увлажнение. Мякоть клюквы хорошо очищает поры, а содержащиеся в ягоде кислоты мягко отшелушивают кожу, флавониды оказывают противоспалительное действие.





Сок клювы эффективен при проблемной коже: он избавляет от воспаления и прыщей.





Тонизирующая маска из клюквы разгладит мелкие морщинки, сделает кожу упругой и свежей.





2 столовые ложки свежей клюквы разотри в кашицу с 1 столовой ложкой меда и 1 столовой ложкой оливкового масла. Нанеси на очищенную кожу лица и оставь на 15 минут. Аккуратно массирующими движениями сотри маску с лица и умойся теплой водой.





5. Клюква — помощник мужской силы





Свойство клюквы нейтрализовать действие микробов и устранять воспалительный процесс оказывает прекрасную службу мужчинам в лечении и профилактике простатита. Флавоноиды, присутствующие в клюкве (катехины и эпикатехины) повышают выносливость, физическую и мужскую силу.





1 стакан сока ежедневно активизирует мужскую потенцию без применения препаратов.





Как хранить клюкву?





Целебная сила клюквы проявляется в полном объеме, если использовать ягоду в свежем виде: термообработка лишает клюкву витаминов и многих полезных веществ.





Самый простой способ — заморозка. Ягоды надо промыть, откинуть на дуршлаг, разложить в один слой на бумажном полотенце и дать хорошенько высохнуть. Затем разложить по небольшим контейнерам и отправить в морозильную камеру. Если клюква перед заморозкой будет просушена, то ягоды не слипнутся и их можно брать небольшими порциями и добавлять, к примеру, в салаты.



