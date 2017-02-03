Травяные ванны для похудения - советы экспертов

К тому же самолечение травами не требует грандиозных затрат, поэтому оно так популярно во все времена.





Но насколько безопасна фитотерапия для похудения в домашних условиях?





Народная медицина гласит, что активные компоненты, содержащиеся в травах, проникают под кожу и там сжигают жир. Однако ни одно растение не сможет обмануть закон термодинамики. Специалисты ещё не отметили жиросжигающий эффект ни у одного из существующих травяных сборов для ванн. У них совершенно другой механизм действия.





Прежде всего, травяные ванны для похудения подтягиваю кожу, а это значит, что тело приобретает более чёткие контуры. Такой эффект будет полезен при диете, которая «съедает» не только килограммы, но и тонус. И только при помощи лифтинга курс ванн визуально помогает избавиться от 1 размера одежды.





Прежде чем увлекаться процедурами для похудения, узнайте, есть ли у вас излишки, в этом поможет калькулятор индекса массы тела. Кроме того, травы для похудения успокаивают и хорошо сказываются на качестве жизни. К тому же психологами доказано, что заботящиеся о себе и о своей коже женщины меньше зациклены на поедании пищи и быстрее худеют.





Можно ли собрать и приготовить самостоятельно травяные сборы для похудения?





На картинках растения чаще всего выглядят по-другому, нежели в поле. Поэтому здесь нужны знания фитотерапевта, чтобы нарвать нужное растение, а не похожее на него. Ведь по ошибке можно собрать и ядовитое растение, в лучшем случае травка может оказаться просто бесполезной.





Чтобы не допустить подобной ошибки, нужно узнать, когда и где производить сбор той или иной травы. А правильное хранение и сушка растения принесут намного больше пользы. И только приобретённые в аптеке фитопрепараты гарантируют правильную сушку и нужный вид растения.





Какие травяные отвары используются в практике похудения?





Здесь представлены травяные ванны для похудения, пользующиеся наибольшей популярностью.





1. Отвар корня лапчатки и валерианы. На 1 литр кипятка берётся 30 грамм каждого вида травы, настаивается 20 минут и кипятится на водяной бане в течение 15 минут. Полученный отвар следует пропустить через мелкое сито или сложенную в несколько слоёв марлю и развести в тёплой ванне.





2. Отвар лапчатки прямостоячей. 120 грамм корней лапчатки или же 200 грамм самой травы заливается 2 литрами кипятка, после настаивается и кипятится по описанной выше схеме. Такую ванну лучше принимать перед сном.





3. Отвар цветков густоцветкового коровяка. 50 грамм сухих цветков заливаются 2 литрами кипятка, отвар настаивается в течение 1 часа, после чего выливается с лепестками в ванну.





4. Отвар листьев грецкого ореха. На 2 литра холодной воды берётся 200 грамм измельчённых листьев и настаивается в течение 3 часов, после кипятится 20 минут, полученный отвар процеживается и выливается в ванну.





5. Отвар цветков аптечной ромашки. Залитые 2 литрами кипятка 100 грамм цветков ромашки настаиваются в тёплом месте в течение 2 часов, после процеживаются и выливаются в ванну.





Правила приёма травяных ванн





Травяные ванны для похудения специалисты рекомендуют принимать после еды, через 1,5-2 часа. Обычно вода в ванне должна быть нагрета до 36-37°С, но ни в коем случае не больше 38°С, поскольку это может неблагоприятно сказаться на работе сердца, которому к тому же противопоказано долгое пребывание в слишком горячей воде.





Поэтому продолжительность такой процедуры не должна превышать 20-25 минут. В ванне не обязательно лежать неподвижно, для наибольшего эффекта можно просто подвигаться или же помассировать тело. Такие действия окажут положительное влияние на кровообращение и помогут расслабиться после тяжёлого дня..



