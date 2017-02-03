Как сохранить красивые ноги - советы врачей

На стопах находится небольшое количество сальных желез, зато достаточно потовых. Эти особенности строения вызывают главные проблемы ног сухость и потливость.

Постоянное давление обуви, груз тела ухудшают кровообращение. Как результат - появление мозолей. Правильный уход за ногами поможет этого избежать.

Важными моментами являются выбор удобной обуви, упражнения для ног, лечебные ванны, компрессы, массаж. Хорошее действие оказывает контрастное обливание водой.

Ножные ванны очищают кожу, помогают снять усталость, улучшают кровообращение. Приятны и полезны травяные ванны для ног. К 1 литру травяного отвара прибавить 2 литра воды. Принимать ванночку 15-20 минут. Вода при этом не должна быть горячей.

Разнообразие трав позволяет сделать оптимальный выбор. Для укрепления кожи желательны ванны из настоя ромашки, льняного семени. Для уставших ног подойдут отвар крапивы, шалфея. При образовании трещинок и сухости пяток полезны ванны с календулой, зверобоем.

При потливости ног – поможет ванна с отваром дубовой коры. При пересыхании на пятках могут появиться трещины. В этом случае неоценимую помощь окажет картофель. Для приготовления ванночки необходимо проварить картофельные очистки и полстакана льняного семени в 0,5 литре воды. В полученную кашицу опустить ноги на 15-20 минут. Затем ополоснуть и смазать кремом.

Лучшие средства для поддержания молодости кожи-предоставленные самой природой. Выбор здесь щедрый. Огрубевшую кожу пяток можно смягчить, делая компрессы из свежих помидоров. Чудодейственный эффект окажет медовый компресс. Смазанную мёдом кожу пяток, укутать капустным листом, надеть хлопчатобумажные носки на всю ночь.

Тонизирует, оздоравливает кожу массаж. Лучший естественный массаж - хождение босиком на природе и дома. Пользуйтесь каждой возможностью провести отдых на природе. К тому же это закалит и укрепит весь организм. А хорошо ухоженные ноги улучшают и общее самочувствие.



