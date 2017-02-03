Продукты, которые повышают женское либидо

И если вам знакома эта проблема, то лучше обратится к сексологу.





Но иногда все помогает исправить питание. Предлагаем вам список продуктов, которые помогут вашему либидо.





Красное мясо





Хотя тестостерон принято считать мужским гормоном, но он также важен и для женской сексуальной жизни. Если уровень тестостерона уменьшается, уменьшаются и возбуждение, и сексуальный интерес. Много тестостерона содержится в красном мясе (говядина и свинина).





Устрицы





Они всегда считались афродизиаком. Таким свойством устрицы обладают благодаря большому содержанию цинка, который необходим для выработки тестостерона, о котором говорилось ранее.





Рыба





Палтус, лосось, сардины особенно хороши для поддержания полного сексуального здоровья и полового влечения. А включение в рацион трески поможет усилить ощущения, получаемые от секса, ведь в треске содержатся вещества, способствующие выработке серотонина и эстрогена — гормонов радости и удовольствия.





Яйца





Яйца — один из лучших источников витамина D. Низкий уровень этого витамина, уменьшает выработку эстрогена, что приводит к уменьшению полового влечения. Витамин D может также вырабатывается при контакте кожи с солнечным светом.





Специи и пряности





Капсаицин, содержащийся в перце чилли, карри и пряных продуктах, оказывает позитивное влияние на либидо. Он обладает нейротоксическими свойствами, увеличивает вашу частоту пульса, стимулирует работу нервной системы, способствует выработке эндорфина, что просто необходимо для секса.





Тыквенное семя





Тыквенное семя содержит цинк, который положительно влияет на сексуальное здоровье и женщин, и мужчин. Также тыквенное семя богато омега-3 жирными кислотами, которые важны для сексуального здоровья. Употребление тыквенного семени улучшает кровообращение в области половых органов, что увеличивает сексуальное желание.





Бананы





Мякоть банана содержит такие биологически активные вещества, как допамин и серотонин, которые позитивно влияют на формирование сексуального желания. В особенности, это касается зрелых бананов.





Авокадо





В авокадо много калия, который участвует в регуляции работы щитовидной железы, правильная работа которой, в свою очередь, повышает либидо. Также в авокадо содержится витамин B6, который способствует увеличению выработки тестостерона.





Шоколад





Шоколад содержит те же химические вещества, которые вырабатываются в организме во время влюбленности. Поэтому принято считать, что шоколад благотворно влияет на либидо.





Сельдерей





Сельдерей служит хорошим источником для сексуальной стимуляции, благодаря андростерону. Этот гормон выделяется вместе с мужским потом, и может притягивающее влиять





Овощи





Морковь, тыква, сладкий картофель и другие оранжевые овощи обеспечивают организм питательными веществами для здоровой сексуальной функции. Витамин А, в частности, способствует производству половых гормонов.





Алкоголь





То, что алкоголь является ародизиаком, знают многие. И, конечно важно не забывать, что многое зависит от количества алкоголя. Поэтому не стоит злоупотреблять. Алкоголь не меняет нашего представления о красоте партнера, он помогает чувствовать себя более раскрепощенными.



