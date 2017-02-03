4 правила похудения в домашних условиях

Это большое заблуждение, худеть можно где угодно, главное желание. Лучшие место для похудения - дом.

О том, как эффективно худеть дома вы узнаете, прочитав статью журнала Ladyhealth.com.ua.

Как похудеть дома:

1. Тратить энергию

Будьте активными, тратить энергию любым доступным для вас способом. Если у вас есть велотренажер или беговая дорожка, занимаетесь на тренажерах. Если у вас ничего нет, не беда, можно похудеть, используя стандартные упражнения. Отжимайтесь, приседайте, делайте скручивание на пресс, подъем ног, планку, все упражнения вам в помощь.

2. Правильно питайтесь

Правильное питание - 70% успеха в домашнем похудении. Ставьте акцент именно на питание, ведь легче съесть меньше калорий, чем потратить больше. Потребляйте больше продуктов богатых клетчаткой, таких как капуста, морковь, лук, помидоры, огурцы, гречка, рис, овсянка.

Также не забывайте о белках. Белок - строительный материал тканей организма. Ешьте мясо, творог, яйца, рыбу, данные продукты содержат в себе незаменимые аминокислоты.

3. Следите за балансом воды

Человек на 75% состоит из воды. Неудивительно, ведь ни один обменный процесс в организме не происходит без участия воды. В период активного жиро сжигания, тело человека теряет много жидкости, и организм как никогда нуждается в восполнении водного баланса. Пейте в течение всего дня, по 200-300 миллилитров воды, каждые 2 часа.

4. Восстанавливаетесь

Отдых при похудении, важен не только для восстановления ресурсы организма, а еще для расщепление жиров. Во время восстановления, организм тратит ресурсы тела, то есть подкожный жир. Сон - лучший способ для восстановления. Спите от 7 до 8 часов в сутки.

Худеть можно где угодно, даже дома. Следуйте 4 правилам похудения в домашних условиях, и результат на весах вас приятно удивит.



