Способы омоложения лица: оливковое масло

Тогда оно применялось в качестве регенерирующего работу клеток и даже дезинфицирующего средства.





Так как в оливковом масле сконцентрировано огромное количества витамина Е, зачастую его можно увидеть в составе омолаживающих масок.





Кроме того, следует отметить, что оно подходит для любой кожи, так, что это своего рода универсально средство. Оливковое масло применяется в косметологии для множества целей. Оно может послужить незаменимым очищающим средством в любое время дня, а также заменить крем.





Как мы уже говорили, оливковое масло универсальное — подходит к любому типу кожи. Для каждого типа существуют свои эффективные рецепты, испытанные годами, которые, между прочим, можно приготовить дома.





Маска с оливковым маслом для нормальной и комбинированной кожи





Для приготовления необходимой смеси понадобится 1 чайная ложка творога (обезжиренного), по чайной ложки сока петрушки и немного оливкового масла. Все это смешивается и аккуратно накладывается на лицо, примерно на 20 минут. После того, как время выйдет, смесь нужно смыть посредством теплой воды.





Маска для сухой кожи





Потребуется несколько сваренных зерен белой фасоли (примерно 5-6 штук). Готовые зерна необходимо размять до образования однородной кашицы. Затем в полученную консистенцию необходимо добавить по 1 чайной ложки сока лимона и масла оливы. Держат полученную смесь на лице около 20 минут, смывают традиционно при помощи теплой воды.





Маска для жирной кожи с оливковым маслом





Для осуществления необходимого рецепта вам понадобится один лист свежей капусты и 2 чайные ложки масла оливы. Лист следует измельчить и затем добавить к нему оставшийся ингредиент. Полученная смесь наносится на лицо, примерно на четверть часа, а затем смывается прохладной водой.





Многие женщины и девушки уже оценили на своей коже действие оливкового масла. Отзывы об этом продукте, как правило, положительные, но все, же на просторах интернета можно встретить и ряд негативных мнений.



