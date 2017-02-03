Почему тыква должна обязательно присутствовать в рационе

Этот ярко оранжевый овощ опережает популярные морковь, кабачок, редис, сладкий перец по содержанию железа, каротина, калия и редких витаминов.

Если рассматривать пользу и вред тыквы, то идеальный продукт для диетического питания и детского питания практически не имеет противопоказаний.

Чем полезна тыква?

В сезон тыквы, осенью, можно вовсю «налегать» на употребление гигантской ягоды – ее калорийность ниже картофеля и сладких фруктов в 3 раза, и составляет всего 23 ккал/100 г.





Чемпионское содержание витаминов и минералов удивляет знатоков по борьбе с авитаминозом:





Железа в тыкве больше, чем в лучших сортах яблок. Вместе с фосфором и медью оно повышает гемоглобин у детей, беременных и больных с анемией, улучшая кроветворную функцию организма.





Каротин превышает показатели моркови в 3 раза, способствуя сохранению остроты зрения и усилению иммунных сил организма.





Соли калия избавляют от отеков и незаменимы в рационе людей, страдающих сердечно – сосудистыми заболеваниями.





Витамин Д в сочетании с А, С, РР, группы В незаменим для роста костных и хрящевых тканей детей, усиления иммунитета.





Витамин Е предотвращает старение клеток, способствует сохранению молодости кожи.





Витамин К1 отвечает за свертываемость крови, поэтому тыква полезна людям с кровоточивостью десен или готовящимся к операции.





Редкий витамин Т улучшает усвоение тяжелых продуктов, ускоряет обменные процессы, помогает похудению.





Большое содержание клетчатки улучшает работу желудочно — кишечного тракта, а пектины выводят токсины из организма, которые образуются вследствие отравлений, неправильного питания или вирусных заболеваний. Тыква в рационе борется с гнилостными бактериями, окисляющими микрофлору кишечника и вызывающими большинство болезней человека, от простуды до опухолевых процессов.

Отсутствие кислот в мякоти овоща позволяет применять овощ в заживлении язв желудка и кишечника, а также при наружном применении для лечения угревой болезни, экзем.

Полезные свойства тыквы для печени отмечены действием пектинов, которые как губка впитывают яды и токсины, накопившиеся в основном фильтре организма.

Способность сока тыквы выводить соли натрия используется для лечения отложения солей, а мочегонные свойства полезны при болезнях выделительной системы.

Сырая тыква: польза и вред





Сырой овощ используется в натертом виде, как дополнение салатов, или соков с мякотью.





Замечено, что свежевыжатый тыквенный сок:

Способствует защите организма от возбудителей туберкулеза.

Выводит гельминтов.

Лечит запоры.

Используется в комплексе с лечением пиелонефрита и мочекаменной болезни.

Повышает тонус организма.

Регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Благотворно воздействует на работу желчевыводящих путей.





Применяя в пищу тыкву в сыром виде, польза продукта заключается в максимальном содержании витаминов, которые при воздействии высоких температур разрушаются. Стакан сока из тыквы, который употребляется каждое утро после завтрака, заряжает энергией и повышает силы иммунитета в борьбе со стрессами и вредными воздействиями окружающей среды.

Напиток из 50 г сока тыквы, смешанного с 50 г меда, прекрасно влияет на устранение бессонницы, если выпивать его за 30 минут до сна.

Пюре из мякоти сырой тыквы в объеме 200 г, взбитое в блендере, снимает боль в суставах после длительного хождения.

Существует ряд ограничений, при которых не рекомендуется использовать в пищу сырую тыкву:





В острые периоды заболеваний ЖКТ следует воздержаться от употребления тыквы.





При тромбофлебитах тыкву в рационе надо строго дозировать, чтобы не превысить норму витамина К1, из-за которого кровь густеет.





При гастритах пониженной кислотности сырая тыква усугубляет положение.





При сахарном диабете дозировка употребления в пищу тыквы должна быть предписана лечащим врачом.





При пищевой аллергии на овощ следует исключить тыкву из употребления.

Полезные свойства тыквы для мужчин

Если рассматривать вопрос, чем полезна тыква для мужчин, то ответ прост: сырая или приготовленная, чудо ягода в мякоти, соке или семечках оздоровляет в любом возрасте.

Ежедневное применение в пищу 1 стакана тыквенного сока, смешанного в равных частях с морковным и яблочным, стимулирует работу кровеносной системы и повышает мужскую силу. Сок и семечки являются для мужчин натуральным афродизиаком повышающим либидо. Диетологи всего мира считают тыкву средством, продлевающим сексуальную активность мужчин.

50 г просушенных семян тыквы при ежедневном приеме являются профилактикой простатита. Благодаря постоянному употреблению небольшого количества семечек тыквы снижается риск заболеть раком предстательной железы.

При выпадении волос или анемии из-за недостатка витаминов группы В, железа и цинка, семечки тыквы в ежедневном рационе восполняют необходимые вещества.

Чем полезна тыква для женщин и детей?

Женщинам, которые любят лакомиться запеченной, сырой тыквой или делать маски красоты с использованием мякоти этого овоща, не страшно старение. Витамин Е, а также очистительные свойства продукта продлевают молодость кожи, не позволяют проявляться морщинкам и пигментным пятнам.

Линоленовая кислота, укрепляющая сосуды, борется за здоровье всех мышц, включая сердечную. Польза тыквы для организма женщин заключается в :





смягчении симптомов менопаузы,





профилактике остеопороза,





прекрасном цвете кожи, которая легко приобретает золотистый оттенок, благодаря действию каротина и солнечных лучей.





Тыква для беременных полезна высоким содержанием витаминов и аминокислот, фолиевой кислоты и железа, которые нужны для правильного формирования плода и улучшения самочувствия женщины. Печеная тыква смягчает стул, препятствует запорам, помогает правильно питаться, наполняя рацион клетчаткой и выводя токсины.

Беременные женщины, рацион которых включает тыкву, качественно управляют аппетитом и весом.

Отсутствие аллергических реакций, хорошая усвояемость тыквы позволяет с первых месяцев жизни ребенка наполнить его питание полезными веществами.





Вот чем полезна тыква для детей:

Каши из тыквы с овсянкой, пшеном, рисом регулируют пищеварение.





Запеченная тыква с сахаром обогащает организм железом и кальцием.





Сырые семечки и сок в малых дозах (по 1 ст.л. в день) выводят глистов из желчи и благоприятно влияют на развитие скелета и формирование нервной системы.

Полезные свойства печеной и сырой тыквы в борьбе с лишним весом

Быстрое переваривание, очищение кишечника клетчаткой печеной тыквы, низкое всасывание жиросодержащих веществ, на которое влияют пектины овоща – все это способствует снижению веса. Полезные свойства тыквы для похудения основаны на низкой калорийности и хорошей питательности продукта.

Салаты из натертой сырой тыквы прекрасно ускоряют обменные процессы, что также является важным фактором при борьбе с лишним весом. Мочегонные свойства и способность сока тыквы выводить соли из организма имеет прямое влияние на снижение веса.

Чем полезна тыква для похудения, делятся звезды и диетологи, включающие в ежедневный рацион пациентов салат здоровья и стройности.





Рецепт полезного блюда из тыквы для диетического питания включает ингредиенты:





сырые морковь, яблоко, тыква по 100 г.

оливковое масло 40 г.

орех грецкий измельченный 30 г.

изюм 20 г.

мед 1 ч. л.





Фрукты и овощи натереть на средней терке, добавить остальные ингредиенты. Салатом стройности можно заменить полдник или кушать блюдо между обедом и ужином.



