Топ-4 продукта для омоложения кожи

Благодаря этой особой диете вы помолодеете на несколько лет и станете стройнее на пару тройку килограммов.

Итак, какие же продукты должны быть в рационе в первую очередь?

Жирная рыба. Она составляет основу диеты Н. Перрикона. Включать ее в свое меню необходимо не реже 3-х раз в неделю. В такой рыбе содержится «правильный» жир, который дополнительно увлажнит кожу и снимет различные высыпания. Только способ ее приготовления тоже играет важную роль. Рыбку следует готовить на пару, на гриле или запекать, только не следует подвергать ее жарке.

Овощи. Они благоприятно влияют на кожу женщин любого возраста. Большую ценность в этом отношении имеют шпинат, сладкий перец, авокадо, зелень, помидоры. Особенно полезна тыква, а компот из тыквы на зиму - это бесценный кладезь витаминов, баланс которых необходимо постоянно пополнять. Вообще все эти продукты рекордсмены по содержанию всех необходимых коже витаминов (А, С, группы В), которые дарят прекрасный цвет лица.

Ягоды. Такие ягоды, как клубника, ежевика, малина не только приятны на вкус, но и содержат активные вещества, которые отлично «реставрируют» кожу. Это важные компоненты в производстве коллагена. А коллаген, как известно, дарит коже упругость. Поэтому пусть ягоды на вашем столе будут круглый год. Ешьте их в свежем виде, готовьте из них напитки, используйте как добавку к мясным и крупяным блюдам. Зимой используйте их в замороженном виде.

Йогурт. Все знают, что в натуральном йогурте содержится большое количество лактобактерий, благодаря которым значительно улучшается пищеварение, вследствие чего кожа лучше очищается. Если ежедневно употреблять порцию такого йогурта, это предотвратит многие кожные проблемы.

Как видите, ничего сверхсложного в этой программе нет, важно только строго придерживаться здорового питания и включать в свое меню необходимые продукты, а организм вскоре отблагодарит вас здоровьем и красивой внешностью. После такого результата вы и сами не захотите возвращаться к прежним привычкам.



