Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.10
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
Леди
Красота и здоровье
3 февраля 17, 09:50
Ученые обнаружили необычные свойства бананов
бананы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Его присутствие на прилавках магазинов уже никого не удивляет, Кажется, что мы знаем об этом фрукте абсолютно все. Так ли это на самом деле?
Совсем недавно ученые определили способность веществ, содержащихся в бананах, бороться с вирусами. Секретным ингредиентом оказался белок лектин. Оказывается, он имеет способность воздействовать на зараженные клетки и блокировать их распространение. В ходе исследований предположили —   данный химический элемент сможет  бороться с гриппом, гепатитом С и другими заболеваниями.

А скандинавские учёные, исследуя связь между употреблением бананов и повышенным давлением, пришли к выводу: каждодневное употребление этих фруктов избавляет гипертоников от необходимости постоянно принимать лекарства. Калий, который входит в состав тропического фрукта, укрепляет сердечную мышцу. 

Полезен банан и при отёках, болезнях почек и печени. Положительное влияние фрукта на ЖКТ объясняется его волокнистой структурой, поэтому гастроэнтерологи рекомендуют больным хроническим гастритом употреблять при обострениях только бананы, а другие фрукты исключать из рациона.

Многие знают, что бананы калорийны,  но отказываться от них совсем не стоит. Особенно это касается женщин: 1‒2 банана в день помогут смягчить такое неприятное состояние, как предменструальный синдром, а также — избавиться от судорог, бессонницы и вернут бодрость после изнурительной тренировки.

Источник: http://liza.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Простые способы выглядеть на 5 лет моложе своих лет
noimageТоп-4 продукта для омоложения кожи
noimageПочему тыква должна обязательно присутствовать в рационе
noimageСпособы омоложения лица: оливковое масло
noimage 4 правила похудения в домашних условиях
Лента новостей