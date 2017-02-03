Ученые обнаружили необычные свойства бананов

Совсем недавно ученые определили способность веществ, содержащихся в бананах, бороться с вирусами. Секретным ингредиентом оказался белок лектин. Оказывается, он имеет способность воздействовать на зараженные клетки и блокировать их распространение. В ходе исследований предположили — данный химический элемент сможет бороться с гриппом, гепатитом С и другими заболеваниями.





А скандинавские учёные, исследуя связь между употреблением бананов и повышенным давлением, пришли к выводу: каждодневное употребление этих фруктов избавляет гипертоников от необходимости постоянно принимать лекарства. Калий, который входит в состав тропического фрукта, укрепляет сердечную мышцу.





Полезен банан и при отёках, болезнях почек и печени. Положительное влияние фрукта на ЖКТ объясняется его волокнистой структурой, поэтому гастроэнтерологи рекомендуют больным хроническим гастритом употреблять при обострениях только бананы, а другие фрукты исключать из рациона.





Многие знают, что бананы калорийны, но отказываться от них совсем не стоит. Особенно это касается женщин: 1‒2 банана в день помогут смягчить такое неприятное состояние, как предменструальный синдром, а также — избавиться от судорог, бессонницы и вернут бодрость после изнурительной тренировки.



