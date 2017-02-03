Простые способы выглядеть на 5 лет моложе своих лет

Внешность женщины может улучшить не только косметика, но и режим питания, физическая активность и даже правильная прическа, пишет InStyle. О десяти лайфхаках для женской молодости рассказывает Эми Синнот.





Начните следить за своим питанием. Чтобы сохранить кожу подтянутой и сияющей, нужно добавить в рацион красочные разноцветные продукты (черника, дыня, брокколи, капуста кале), а также – полезные жиры (авокадо, жирная рыба, миндаль) и белок (мясо животных на свободном выпасе).





Двигайтесь и потейте. Чтобы выглядеть моложе, активно двигайтесь как минимум 30 минут в день. Это полезно и для ума, и для кожи. Кардионагрузки улучшают кровообращение, поэтому в течение нескольких часов после тренировки лицо выглядит здоровым и румяным. Также на состояние кожи благоприятно влияет поход в сауну.





Подчеркните брови. Красоты и молодости женщине придадут аккуратно подчеркнутые брови. Эми Синнот советует воспользоваться набором для коррекции бровей, который включал бы кисть, тени и хайлайтер.





Воспользуйтесь LED-маской. Все большую популярность стали завоевывать светодиодные маски – прибор, который с помощью особого спектра излучения разрушает «старые» клетки и постепенно заменяет их новыми. LED-маска способствует омоложению кожи на клеточном уровне, делает кожу более эластичной, укрепляет контуры лица, разглаживает морщины, улучшает цвет лица и убирает мелкие пятна и неровности.





Завязывайте волосы в хвост. Хвост визуально вытягивает скулы и делает все лицо более подтянутым. Чтобы добавить образу с хвостом изюминки и красоты, можно вытянуть несколько локонов к лицу или аккуратно выпустить челку.





Избавьтесь от мешков под глазами. Убрать мешки под глазами можно с помощью специальной сыворотки против отечности глаз. Такие сыворотки также разглаживают морщины, подтягивают кожу вокруг глаз и делают ее гладкой и нежной.





Скройте морщины вокруг глаз. Замаскировать мелкие морщинки можно с помощью хорошего минимайзера. Этот бьюти-продукт приятен для лица, как шелк, и может не только скрыть морщины, но и очистить расширенные поры.





Откажитесь от пудры. Рассыпчатая пудра может не скрыть, а наоборот – подчеркнуть морщины. Пользоваться ей необходимо с большой осторожностью. Эми Синнот рекомендует вместо пудры использовать иллюминатор или тональную основу.





Будьте осторожны с тушью. Эффект «паучьих лапок» – густо накрашенные, немного слипшиеся ресницы с комочками туши – это не совсем эстетично и явно не придает молодости. Некоторые женщины даже говорят, что выглядят моложе и вовсе без туши. Если вы хотите выглядеть на высоте и казаться моложе, отдавайте предпочтение четко разделенным аккуратным ресницам и подбирайте соответствующую тушь.





Медитируйте. Выделяйте по 20 минут в день, чтобы расслабиться и помедитировать. Медитации успокаивают, снимают стресс, восстанавливают силы и поднимают настроение. Все это в комплексе делает женщину гораздо моложе.



