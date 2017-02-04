10 рецептов домашних масок от выпадения волос

РЕЦЕПТ 1. Луково-чесночная маска





Самой популярной и действенной смесью для волос является маска из луково-чесночного сока. Для ее изготовления необходимо соединить по 30 миллилитров соков лука и чеснока. Можно смешать в одинаковом количестве тертый лук и чеснок. Смесь нанести только на волосы, чтобы не обжечь кожу головы. А через час голову можно мыть обычным способом.





РЕЦЕПТ 2. Маска с водкой и желтком





Хороший эффект имеет смесь из желтков (2 штуки) и водки (40 мл). Соединить и взбить – наносить на кожу поверхности головы, активно втирая. Укутать голову на полчаса.





РЕЦЕПТ 3. Маска желатиновая-укрепляющая





Если смешать пачку быстродействующего желатина с одним целым яйцом и дать смеси настоятся в течение пяти минут – получите укрепляющий и питательный состав для ослабленных волос.





РЕЦЕПТ 4. Хлебная маска от выпадения волос





Рецепт хлебной маски от выпадения волос в домашних условиях пригодится хозяйкам волос с жирными корнями и сухими на кончиках. Это простейший способ спасти Вашу шевелюру. Из черного хлеба и горячей воды сделать кашку, которую настаивают около 60 минут и накладывают на поверхность головы на один час и более.





РЕЦЕПТ 5. Репейная маска против выпадения волос





Масло, настоянное на отваре из корня репейного лопуха вообще панацея от все проблем Вашей прически. Его можно наносить и отдельно и смешивая с другими составляющими. Обычно его смешивают с медом и желтками ( на столовую ложку меда и столовую – масла, приходится два желтка), взбивают и применяют в виде сорокаминутной маски для волос нормального типа и сухих.





РЕЦЕПТ 6. Маска от выпадения волос для ленивых





Для самых ленивых, которые не любят готовить маски против выпадения волос в домашних условиях, советуем обогатить свой любимый шампунь или ополаскиватель, добавив туда пять-шесть капель эфирного масла (кедра, тимьяна, розмарина, иланг-иланга, черного перца или базилика) или смеси масел. Через пару недель Вы не сможете не отметить, что Вашим волосам прибавилось сил, они более послушны при причесывании и источают великолепный аромат.





РЕЦЕПТ 7. Яичные маски от выпадения волос





Яично-медовую маску можно оставлять на голове на несколько часов – это не вредно, если нет аллергии на мёд. Смесь двух желтков и такого же количества мёда втирают в кожу головы и волосы, а через несколько часов смывают. Всего 2-3 раза в месяц достаточно делать яичную маску с желатином. Ингредиенты смешивают и оставляют на несколько минут, чтобы набухли, потом втирают смесь в кожу головы, держат 15-20 минут и смывают.





РЕЦЕПТ 8. Маска с коньяком, водой и яичными желтками от выпадения волос





Смешать воду и коньяк (по 50 г), потом добавить желтки и перемешать ещё раз. Смесь втереть в кожу головы и нанести на волосы на 20 минут. При сухих волосах можно использовать такую маску вместо шампуня.





РЕЦЕПТ 9. Оливковое масло от выпадения волос





Оливковое масло можно использовать без добавок, если волосы выпадают не слишком сильно, а также в качестве профилактического средства – 1-2 раза в неделю. Надо подогреть ¼ стакана масла на водяной бане, втереть в кожу головы и промассировать. Укрыть голову плёнкой и надеть шапочку, а сверху обмотать платком или толстым полотенцем, и держать, сколько сможете. Можно оставить маску на ночь, а утром вымыть голову, как обычно.





РЕЦЕПТ 10. Маска с желтком, лимонным соком, медом и репейным маслом





Эта маска поможет вам оздоровить волосы и максимально улучшить процесс кровообращения кожи головы. Состав: 1 желток, чайная ложка свежего лимонного сока , столовая ложка репейного масла, чайная ложка водки (желательно перцовки), спирта или коньяка, столовая ложка меда. Приготовление: смешайте все ингредиенты и максимально тщательно доведите их до состояния однородной кашицы, при необходимости воспользуйтесь миксером. Применение: нанесите получившуюся смесь на кожу головы и, если средство еще осталось, по всей длине ваших волос. Время воздействия средства — от 30 минут до часа.