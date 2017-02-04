Специи, которые не дадут замерзнуть даже в лютый мороз

Многослойные комбинации создают воздушную прослойку и не дают холоду проникать к телу, однако это не единственный способ сохранить тепло.





Согревающим эффектом обладают некоторые специи и пряности. Добавляя их в блюда, вы одновременно улучшаете вкус и повышаете выработку тепла — довольно весомый аргумент для того, чтобы включить согревающие приправы в зимнее меню.





Остановимся подробнее на 7 специях и пряностях, которые усилят обменные процессы и не дадут вам замерзнуть даже в лютый мороз.





Кумин





Кумин или зира обладает сильным пряным ароматом и имеет ореховую нотку во вкусе. Это неотъемлемая специя восточного плова и мясных блюд тюркских народов. Для кумина характерно высокое содержание витамина С, которое помогает уберечься от простудных заболеваний и кашля. Специя также благотворно влияет на пищеварение и улучшает аппетит. Помимо лечебных свойств, кумин оказывает сильное согревающее действие, потому специя обязательно включается в «горячую смесь» гарам масала и карри.





Имбирь





Сырые или переработанные корневища аптечного имбиря по праву можно назвать чудо-корнем, способным придать характерный аромат и вкус блюдам и заодно избавить от многих болезней. Жгучий вкус имбирю придает вещество гингерол, оно же усиливает процесс выработки тепла, активизирующий метаболизм и стимулирующий кровообращение. Повышенный термогенез не дает еде откладываться в жир, а наше тело при этом получает дополнительное тепло.





Корица





Пряность изготавливается из высушенной коры дерева вид рода коричник. В ней содержатся различные витамины, дубильные вещества и эфирные масла, которые придают корице теплый и одновременно сладкий аромат, а также стимулирует кровообращение и улучшает обмен веществах в тканях. Благодаря этой особенности коричное масло часто добавляется в согревающие мази, корица же традиционно используется для приготовления согревающего глинтвейна.





Кардамон





Кардамон принадлежит к семейству имбирные, неудивительно, что он, как и его ближайший родственник, помимо кулинарии используется еще и в медицинских целях. Семена кардамона содержат до 8 % эфирного масла с весьма сложным составом. Именно их сочетанию специя обязана своему остро-пряному и сладковатому вкусу и согревающему действию на весь организм.





Кайенский перец





Щепотка этой специи может изменить весь вкусовой букет блюда, сделав его вкус огненным. Его перцу придает основной активный компонент перца — капсаицин. На сосуды это вещество оказывает прямо-таки волшебный эффект: расширяет, когда они сужены и, наоборот, суживает, когда они расширены. Приправленное кайенским перцем блюдо стимулирует обмен веществ и улучшает кровообращение, что помогает согреться телу изнутри.





Гвоздика





В блюда и маринады гвоздику обычно добавляют для усиления жгучего вкуса. Но в зимний период это стоит сделать еще и потому, что высушенные бутоны гвоздики богаты витаминами группы В, аскорбиновой кислотой, макро- и микроэлементами и эфирными маслами. Сочетании всех этих веществ наделяет гвоздику массой целебных свойств, улучшающих пищеварение, защищающих от простуды и хорошо согревающих тело в холодную погоду.





Мускатный орех





Полезные свойства мускатного ореха обусловлены содержанием различных витаминов, макро- и микроэлементов и эфирных масел. Благодаря им мускатный орех не только может придать блюдам насыщенный пряный вкус, но и укрепить иммунитет, повысить ослабленный иммунитет и бороться с воспалением. Он оказывает сильное стимулирующее воздействие на сердечнососудистую систему и кровообращение, поэтому отлично согревает изнутри.



