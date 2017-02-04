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Леди
Красота и здоровье
3 февраля 17, 19:59
Эффективное природное средство от головной боли
Головная боль
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Благодаря содержанию особых веществ в вишне, эти ягоды способны снизить болевые ощущения, а при регулярном употреблении – предотвратить мигрени.
Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

Самая обычная вишня – как в свежем, так и в замороженном виде – является сильнодействующим средством от сезонных головных болей, особенно необходима она в осенне-зимний период, когда температура постоянно меняется, а атмосферное давление скачет. Кроме того, вишня является панацеей от множества других недугов – к примеру, от артрита, подагры.

«Эксперты утверждают, что каждый четвертый человек периодически страдает от артрита, подагры или сильной головной боли.  Исходя из своей врачебной практики,  я бы сказала, что с такими проблемами сталкивается едва ли не каждый второй украинец. Конечно, в сложных случаях без медикаментозного лечения не обойтись, потому при первых же признаках неполадок со здоровьем, нужно обращаться к лечащему врачу за советом и предписаниями. Но помочь организму справиться с проблемами вполне может каждый и без спецназначений. Если вы часто страдаете сезонными мигренями, всегда держите в холодильнике вишню. В сезон замораживайте несколько лоточков свежих ягод на зиму либо покупайте замороженную ягоду в супермаркетах.  Всего полстакана свежих вишен ежедневно или свежевыжатый сок из них (обязательно разбавленный водой) значительно облегчит головную боль, а при регулярном употреблении – даже предотвратит ее» — рассказала специалист.

По словам врача,  в вишне содержатся особые вещества, благодаря которым ягода приобретает  ярко-красный цвет – антоцианы. Они снимают воспаления и обладают обезболивающим эффектом. Причем, эти вещества в несколько раз сильнее аспирина, который не только раздражает желудок и негативно воздействует на печень, но и может вызвать целый ряд прочих неприятных побочных эффектов.

Источник: http://newsyou.info/
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