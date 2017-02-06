Названы психологические причины лишнего веса

Про то, что «в здоровом теле – здоровый дух», знают все. А вот как насчет того, что «в здоровой душе» живет счастливое и довольное собой наше тело? И что вопрос здорового духа может быть не вторичным, а первичным? Это вопрос, по поводу которого специалисты, кстати, тоже не сошлись во мнениях. Тем не менее, есть множество неопровержимых фактов, когда лишний вес уходит у людей, которые занимаются не только своим телом, но в первую очередь и душой, а значит, ищут не только медицинскую или спортивную помощь, но и психологическую.





1. Эмоциональное переедание





Все мы слышали фразу «заедать стресс». Но на самом деле заедать можно любое негативное состояние: грусть, подавленность, тревогу, депрессию.





Этот процесс называется эмоциональным перееданием, или эмоциональным питанием, и подразумевает восполнение дефицита хорошего настроения за счёт проверенного и легкодоступного ресурса — еды.

Наука это подтверждает. В частности, исследование швейцарских учёных доказывает, что люди, склонные к невротизму, чаще заедают негативные эмоции сладкими и солёными блюдами.





Также неоднократно была подтверждена связь между ожирением и депрессией. Причём в данном случае наблюдается взаимозависимость: люди, страдающие от избытка веса, более склонны к депрессии, а впадающие в депрессию более расположены к полноте.





Американский психиатр Джеймс Гордон (James Gordon) раскрывает один из механизмов действия этого порочного круга. Продукты с высоким содержанием сахара и жира, говорит он, способны на короткое время улучшить эмоциональное состояние. Но чем больше человек их поглощает, тем полнее он становится и хуже о себе думает. Это усугубляет депрессию, что приводит к ещё большему количеству еды, а заодно и лишних килограммов.





2. Низкая самооценка и проблемы с ответственностью





Долгое время считалось, что низкая самооценка — это одно из следствий полноты. Но исследователи из Королевского колледжа Лондона в 2009 году пришли к выводу, что всё может быть наоборот.





Учёные собрали информацию о физических параметрах и самооценке 6 500 десятилетних детей. Спустя 20 лет исследователи связались с ними снова и обнаружили, что дети с низкой самооценкой чаще страдали от полноты во взрослой жизни.





Также была обнаружена связь между ожирением и низким уровнем ответственности. Учёные посчитали, что люди, склонные приписывать свои успехи и неудачи внешним обстоятельствам, чаще страдают от избыточного веса.





Эти зависимости могут проявляться в жизни в разных сценариях. Например, если человек не чувствует ответственность за происходящее, то может жить в уверенности, что не контролирует своё тело. Или же он считает себя недостаточно волевым, чтобы отказаться от добавки. Итогом становится набор веса, который для человека с низкой самооценкой лишь подтверждает его самоуничижительную теорию.





3. Насилие





Исследования доказывают, что детская травма, полученная в результате сексуального, физического или словесного насилия, значительно повышает риск набора веса в дальнейшем.





Американский психотерапевт Мэри Джо Рапини (Mary Jo Rapini) объясняет, что в данном случае жировые отложения становятся своеобразной бронёй. Например, для женщин, перенёсших сексуальное насилие, полнота — это способ сделать своё тело несексуальным и таким образом защититься от мужского внимания.





Другая причина связана с эмоциональным питанием. Люди, имеющие детскую травму, более склонны к депрессии, а это, как уже было сказано, повышает риск набора веса.





И наконец, переедание может быть реакцией на хронический стресс, который осознанно или неосознанно испытывает человек с опытом насилия в детстве. Эволюционно сложилось так, что в стрессовой ситуации организм старается накопить больше жира для выживания. Следовательно, люди, постоянно находящиеся в стрессе, вынуждены всё время откладывать калории «на чёрный день».





Что делать





1. Разобраться с причиной набора веса





Во—первых, нужно понять, насколько серьёзное значение в данном случае имеет психологический аспект. Вполне вероятно, что главная причина полноты носит медицинский характер или кроется в неправильной культуре питания и нездоровом образе жизни.





Впрочем, люди, которые долго и безуспешно борются с лишним весом, как правило, думают об этом в первую очередь. Для них попытка найти психологический корень проблемы — необходимый шаг на пути к выздоровлению.





2. Бороться с эмоциональным перееданием





Здесь хорошим подспорьем станет осознанное питание, которое заключается в медленном и обдуманном принятии пищи. Старые добрые советы о том, что нужно хорошо пережёвывать еду (и желательно полезную), есть, когда вы испытываете реальный голод, и делать это подальше от телевизора и компьютера, пока никто не отменял.





Кроме того, вместо заедания эмоций стоит начать их выражать. Например, завести дневник или попробовать другие письменные практики, поговорить с другом о своих проблемах или, в конце концов, вылить переживания в творчество.





3. Решать психологические проблемы





Для людей с низким уровнем ответственности первым шагом к похудению может стать осознание простого факта: именно они решают, что и когда им есть. Для людей с детской травмой существенным сдвигом будет понимание того, какие преимущества даёт им лишний вес в контексте этой травмы.





Но, так как речь всё—таки идёт о психологических проблемах, без помощи специалиста, скорее всего, не обойтись.





Обращение к профессиональному психотерапевту или вступление в группу взаимопомощи (для людей, страдающих от переедания, такие есть) могут оказаться главным ключом к исцелению.





Избыточным вес считается в том случае, если индекс массы тела (ИМТ) человека превышает 25.