Популярные средства от бессонницы: 6 главных мифов

Методов борьбы с расстройствами сна очень много, начиная от акупунктуры и заканчивая заговорами. Мы расскажем про ТОП-7 мифов, которые не действуют.





ТОП-6 мифов о популярных средствах от бессонницы





1. Физические нагрузки. Считается, что чем больше человек работает на протяжении дня, тем лучше он спит ночью. Если вы решили, например, позаниматься фитнесом перед сном, то вы вряд ли сможет уснуть в ближайшее время, ведь вы повысите температуру тела и уровень адреналина, что, конечно же, не поможет вам уснуть. Вместо того, чтобы чувствовать себя достаточно уставшим, вы будете чувствовать бодрость, что прекрасно в первой половине дня.





2. Алкоголь. Многие уверяют, что выпив перед сном определенное количество алкоголя, они сразу же засыпают. Однако он негативно влияет на фазу глубокого сна, что мешает спать спокойно и не просыпаться посреди ночи. Вполне вероятно, что, проснувшись у 4 утра, вы уже не сможете заснуть до утра.





3. Чаи. Черный чай, как и любой другой (с лавандой и ромашкой, например) также вряд ли поможет заснуть. Мало того, что в черном чае содержится кофеин, так напиток еще является мочегонным.





4. Телевизор. Любители засыпать под телевизор разочаруются, узнав, что быстрая смена кадров мешает выработке мелатонина, который входит в группу гормонов, отвечающих за сон. Лучше включите спокойную музыку и отложите книгу на ноутбуке подальше.





5. Отказ от пищи перед сном. Отказ от острых и жирных продуктов – правильное решение для тех, кто хочет выспаться перед работой. Но последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна, чтобы вас не мучило чувство голода.





6. Снотворное. Организм привыкает к химическим препаратам и поэтому снотворные таблетки - это не эффективное средство от бессонницы.





Если у вас проблемы со сном, самое верное решение – обратиться за помощью к врачу!



