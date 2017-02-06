Чем заменить мясо: растительные продукты, содержащие белок

Без белка – строительного материала для организма – обойтись невозможно. Недомогание, хроническая усталость, нервозность, ухудшение работы мозга – симптомы нехватки белка в организме. Вегетарианцы заменяют мясо растительными продуктами, содержащими белок. То же самое стоит сделать тем, кто хочет соблюдать Великий пост. Чтобы не навредить организму, не отказывайтесь от белка, просто замените животный белок растительным.





Полезные источники растительного белка





Соя





Соя – рекордсменка среди растительных продуктов по содержанию белка. Она содержит 35 г белка на 100 г продукта. При этом почти весь белок усваивается. Благо что в магазинах сейчас соевых продуктов хоть отбавляй. На прилавках вы найдете соевое молоко, сыр, сливки, соевые десерты и даже соевое мясо. Но не увлекайтесь соей, если у вас есть проблемы со щитовидной железой.





Арахис





В нем содержится около 26% растительного белка. Это второй растительный продукт по содержанию белка после сои. Арахис содержит полиненасыщенные жирные кислоты, в нем есть витамины В, Е, D, пантотеновая кислота, биотин, глютенины. Также арахис богат антиоксидантами. Из-за высокой жирности арахис лучше не есть отдельно, а сочетать с овощами.





Нут





Нутовый бульон очень похож на куриный, из него получается наваристый и сытный суп. Нут содержит около 20 г белка, а еще довольно много кальция и фосфора. Он отлично восполнит недостаток молочных продуктов в рационе.





Орехи





В них много белка – от 16 до 25%. И этот белок хорошо усваивается. Больше всего растительного белка в миндале, следом идут кешью, кедровые орешки и фундук. А вот в грецких орехах белка не очень много, всего 6%. Но не забывайте, что орехи довольно жирные и калорийные. Если хотите похудеть, ешьте их в меру.





Тыквенные семечки





В 100 г очищенных семечек содержится 24 г белка. Помимо этого, семечки богаты клетчаткой, железом, медью, магнием и фосфором, а также такими аминокислотами, как аргинин и глутаминовая кислота. Тыквенные семечки прекрасно очищают организм от токсинов, помогают бороться с глистами. Употребляйте семечки только в сыром виде, иначе пользы будет мало.





Какао





В 100 г сухого какао содержится около 25 г белка. Какао – превосходный антидепрессант. Если его сварить на соевом молоке, белка будет гораздо больше.





Грибы





Грибы называют лесным мясом, потому что они по своему составу очень питательны. Содержание растительного белка в грибах зависит от их вида и кулинарной обработки. Больше всего белка (16–23%) содержится в сушеных белых грибах.





Кунжут





В 100 г кунжута почти 20 г белка. Помимо большого количества витаминов кунжут содержит два сильных антиоксиданта – сезамин и сезамолин, которые защищают клетки от воздействия свободных радикалов.





Сейтан





Продукт из пшеничного белка, клейковина. По вкусу напоминает птицу, заменяет куриное мясо во всех рецептах с ним, поэтому так и называется – «вегетарианское мясо». В 100 г сейтана содержится 25 г белка.





Киноа





100 г сухого зерна содержит около 14 г белка – это больше, чем в гречке.





В овощах меньше всего белков. Но все же они есть в кабачках, спарже, огурцах, брюссельской капусте, картофеле, авокадо, инжире.





Заменить мясо растительными продуктами, которые содержат белок, не так уж сложно. До сих пор нет единого мнения, можно ли полностью отказаться от мяса, но альтернативу, как видим, найти вполне возможно.



