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Леди
Красота и здоровье
6 февраля 17, 16:11
Маски для лица на основе глины – новый тренд
лицо
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Косметическая глина становится одним из самых популярных компонентов ухаживающих масок для лица.
Глина – уникальное средство для ухода за кожей. Благодаря тому, что в ней много минеральных солей и важных микроэлементов (железо, кальций, магний, калий), глина эффективно очищает кожу, удаляет излишки кожного жира, устраняет шелушение и покраснения, тонизирует.
 
Об оздоровляющих свойствах глины косметологи знают давно, но в последнее время – когда чистая кожа и свежесть стали едва ли не трендом – на глиняные маски стали обращать еще больше внимания.
 
Чем хорош уход на основе глины, так это тем, что средства легко приготовить в домашних условиях – нужно только купить в аптеке глиняный порошок.
 
Покупая, обращайте внимание на цвет глины. Белая хороша для жирной и комбинированной кожи; голубая – предотвращает появление прыщей, улучшает цвет кожи и осветляет пигментные пятна; зеленая – восстанавливает гидробаланс и очищает и стягивает поры; красная – подходит для ухода за чувствительной кожей, склонной к аллергии; желтая – незаменима при появлении признаков старения; черная – отличный детокс.


 
3 маски на основе глины, которые стоит попробовать

Черная глина + травяные отвары. Маска хорошо очищает и освежает кожу. Разведите чайную ложку порошка глины двумя столовыми ложками настоя череды и столовой ложкой настоя мяты. Подержите на лице 10-15 минут и смойте прохладной водой.

Красная глина + сливки. Успокоит сухую кожу. Половину столовой ложки порошка глины разведите жирными сливками до консистенции густой сметаны. Добавьте две чайные ложки сока алоэ. Подержите на лице 10 минут.

Голубая глина + яблочный уксус. Эта маска улучшает цвет кожи, выравнивает ее тон. В половину столовой ложки порошка глины капните три-четыре капли яблочного уксуса и добавьте немного холодной кипяченой воды. Нанесите на кожу на 10 минут.

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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