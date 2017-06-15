Мифы и правда о холестерине, глютене и здоровом образе жизни

Хотя эксперты говорят, что у людей в голове каша из псевдо-фактов и мифов. В результате, их стиль жизни далёк от здорового.

Наш организм устроен так, что нормально функционировать он может только при условии получения трёх видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов.





Миф №1. ЗОЖ – это диета и ограничение рациона





На самом деле здоровый образ жизни и питание – это разнообразие.

С точки зрения медицины, диета – это ограничение рациона в силу тех или иных показаний по здоровью. А здоровый образ жизни вовсе не является ограничениями длиною в жизнь. Кто захочет вести жизнь, заполненную одним кефиром, гречкой и белокочанной капустой? Человек не родился для того, чтобы у него были ограничения в нормальной, естественной еде. Именно поэтому наш организм способен переваривать и усваивать настолько разные продукты, как растительного, так и животного происхождения.





Миф № 2. Чем меньше жира, тем лучше!





Наш организм устроен так, что нормально функционировать он может только при условии получения трёх видов питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Именно поэтому в нашем пищеварительном соке содержатся ферменты, которые позволяют одновременно их переваривать. Да, избыточное потребление жиров вредно. Но в целом они необходимы нашему организму. Без них невозможен правильный обмен веществ, быстро стареет кожа и страдает печень. В отсутствие жиров в организме не усваиваются витамины А и Е, практически перестают вырабатываться половые гормоны.





Миф № 3. Яйца – вредная еда из-за большого количества холестирина





Яйца – это полезный, питательный продукт, который должен присутствовать в нашем рационе. В желтке содержится лецитин, витамины и пептиды, ценнейшие белки и жирные кислоты. А так же хороший холестерин. Употреблять по яйцу в день – это нормально. Другое дело, если вы жарите яйца на сливочном масле или со шкварками. Такое блюдо не принесёт пользы сердечно-сосудистой системе.

В желтке содержится лецитин, витамины и пептиды, ценнейшие белки и жирные кислоты.

Миф № 4. Кофе и ЗОЖ несовместимы, кроме того, от него толстеют





Толстеют от кофе с сахаром, сливками, печеньем, мороженным. Причем человек так устроен, что списывает калорийность на кофе, а не на «добавки» к нему. В простом же напитке совсем немного калорий. Две-три чашки в день не вызывают у здоровых людей проблем.





Миф № 5. Обязательно надо употреблять витамины и БАДы





Еще 20-30 лет назад такого количества витаминных комплексов, как сейчас, не существовало. Однако люди прекрасно жили. Благодаря сбалансированному питанию организм получает все необходимые элементы. Если вам назначают какой-то комплекс витаминов, то всесторонне изучите этот вопрос. Возможно, вам вообще не нужны дорогостоящие добавки. А у вашего доктора просто «договор» с производителем.

Сегодня со всех сторон нас убеждают в необходимости пробиотиков. А синдром раздражённого кишечника, дисбактериоз считаются главными проблемами XXI века. Апатию, лень, усталость – всё списывают на это. Вот только пробиотики, попадая в наш организм, встречаются с панкреатическим соком, который полностью нейтрализуется их действие. Так что анализируйте факты и делайте выводы.

Если вам назначают какой-то комплекс витаминов, то всесторонне изучите этот вопрос.





Миф № 6. Свежевыжатый сок повышает иммунитет и очень полезен





Свежевыжатый сок содержит фруктозу и агрессивные кислоты - они негативно действуют на наш желудок, а также зубную эмаль. Для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, фреш вообще противопоказан. Когда мы едим целый фрукт, действия агрессивных кислот нейтрализует кожура и содержащаяся в ней клетчатка. Жмых, который выбрасывают, готовя фреш – это самое ценное. Лучше съесть яблоко с кожурой, чем выпить стакан свежевыжатого яблочного сока.

К тому же фреши очень калорийны. Гликемический индекс у любого свежевыжатого сока – зашкаливает. Например, три апельсина – это 149 калорий, а стакан свежевыжатого апельсинового сока – больше 300 калорий. Два стакана фреша после спортзала равносильны сникерсу. Причём в батончике есть орехи – насыщенные жирные кислоты, которые нейтрализуют негативный эффект. А фреш на голодный желудок вызывает резкий скачок сахара в крови, а затем его падение.





Миф № 7. В замороженных овощах и фруктах нет ничего полезного





После шоковой заморозки сохраняется до 90% всех питательных веществ, микро и макро элементов.

Кроме того, полезные свойства теряются и у плодов, которые долго хранили. Свежее, только что сорванное яблоко, очень полезно. Но через пару месяцев, после путешествия на корабле и хранении на складах в магазине, от полезных свойств продукта останется в лучшем случае около 50%.

Миф № 8 Нужно есть продукты без глютена





Этот миф придумали американские маркетологи, чтобы заработать больше денег. Глютеновая непереносимость или целиакия существует лишь у 1-2% людей на планете. А не у каждого пятого, как нас сегодня убеждают. Более того, глютен содержится не только в хлебе, но и во многих других продуктах. Например, в йогурте. Считаете, что вам плохо от глютена? Тогда идите к доктору и сдайте всего лишь один анализ.





Миф № 9. В целях оздоровления надо устраивать разгрузочные дни

Пищеварительная система человека – это идеальная система по самоочищению организма. Организм, недополучая питательных веществ, начнёт накапливать их впрок. Разгрузочные дни полезны и необходимы по медицинским показаниям перед обследованиями, операциями и т.п. Как и после отравления или обильного застолья. Но если вы ведете нормальный образ жизни, питаетесь правильно, то вашему организму это не нужно.

Кроме того, питание должно быть сбалансировано по белкам и жирам. Нельзя сидеть только на гречке или капусте.





Миф № 10. Заниматься спортом нужно каждый день





Спортивный фанатизм – причина снижения иммунитета, серьезных травм, истощения организма, нарушения регенерации клеток. Не надо впадать в крайности. Для того чтобы наш организм и системы работали нормально, вполне достаточно 15-минутной гимнастики и ежедневной 35-минутной прогулки. Чтобы поддерживать себя в нормальной мышечной форме, укрепить мышечный корсет, достаточно заниматься три раза в неделю. Не надо загонять себя в крайности и жить в фитнесс клубе. Наш организм не настроен на такую работу. Необходимо давать ему отдых.





Справка





Наше здоровье зависит от:

50% - образ жизни и модели поведения

20% - наследственность, генетическая предрасположенность

20% - социальные и биологические факторы

10% - медицина



