ТОП-5 советов: Как правильно питаться во время поста

Большой пост 2018 начался 19 февраля 2018 года и будет продолжаться до 7 апреля 2018 года. Это главный пост во всех христианских церквях. Его целью является подготовка верующих к празднованию Пасхи.



" Великий Пост. Кто-то соблюдает его из религиозных соображений, кто-то хочет поправить свое здоровье, есть и такие кто поддался веянию моды. Тем не менее, почти каждому работающему или учащемуся, принявшему решение поститься, приходится сталкиваться с ежедневными соблазнами и тяжелым выбором между обычным питанием, доступным на каждом шагу, и постными блюдами, которые зачастую необходимо готовить заранее и брать с собой. К сожалению, не все заведения общепита готовы предложить сегодня широкий выбор постных блюд", - пишет в своем блоге Ольга Фомина, сообщают Нескучные новости и продолжает:

"Давайте я попробую облегчить вашу "участь", дав несколько простых рекомендаций. Для начала разберёмся, что в принципе можно есть в пост, а от каких продуктов стоит воздержаться. Все на самом деле очень просто: любые продукты животного происхождения (мясо, рыба, молочка, яйца и т.д.) убираем из рациона, оставляем только растительную пищу.

"Что же тогда есть?" - самый распространенный вопрос новичков поста. Мой более чем 4-х летний опыт соблюдения веганского типа питания позволяет ответить, что рацион на растительной пище достаточно разнообразен и, более того, он еще и полезен. Ведь меню в пост состоит из зерновых, овощей, фруктов, различных корнеплодов, орехов и семечек. А это именно те продукты, которые идеально подходят для естественной и в тоже время достаточно мягкой чистки пищеварительной системы.

Ведь они содержат большое количество клетчатки, которая словно губка впитывает токсины и слизь, а также очищает стенки кишечника от ненужных отложений, которые там годами складируются и гниют. Плюс к этому такие продукты, в частности свежие сезонные фрукты и овощи, содержат различные витамины и микроэлементы, способные поддерживать иммунитет в хорошей форме.

Ну и постная пища достаточно быстро насыщает организм, благодаря содержанию в ней все той же клетчатки, а также углеводов. Как следствие - сокращение объема желудка и ощущение легкости во всем теле.

Именно поэтому, если не увлекаться кашами и постными хлебцами на посту, вы всего за 48 дней улучшите свое здоровье и общее самочувствие, а также скинете пару-тройку лишних килограмм.

Ну а теперь собственно по теме статьи, как же облегчить свою жизнь на посту. Да очень даже легко, теперь вам не нужно готовить многоингредиентные блюда, ведь достаточно просто намыть себе фруктов или овощей и ваш обед или ужин готов. Шучу. Хотя в каждой шутке есть лишь доля шутки. Давайте рассмотрим полноценный рацион постящегося. Вот что рекомендую я вам для полноценного питания.

На завтрак делайте себе зеленый коктейль или смузи. Для придания сытности данному блюду вы прямо в коктейль можете добавлять пророщенную зеленую гречку, семена льна и даже овсяные хлопья. Я обычно не завтракаю дома, а делаю себе такой питательный коктейль из 100-150 гр пророщенной зеленой гречки, 7-8 фиников, 1 банана, стакана замороженных ягод, 1 ст. л. меда и 0,5 литров воды. Эту смесь я тщательно сбиваю в блендере, выливаю в литровую стеклянную бутылку и беру с собой на работу. Вкусно и сытно.

Первый перекус, через 2-3 часа после завтрака - у меня это всегда свежие фрукты. Банан, пару яблок или цитрусовые. И даже если вы не успели запастись ими заранее, всегда можно выбежать в ближайший супермаркет и в отделе овощей и фруктов купить себе что-то на перекус вплоть до морковки, которую очищенную и помытую сегодня можно встретить в любом магазине.

На обед у меня, как правило, овощной суп с льняными хлебцами. Да, я тоже везу его с собой в судочке. Но чтобы не таскать всю еду на себе, на обед можно кушать каши, либо приготовленные на пару или тушеные овощи - покупать их в кулинарии ближайших супермаркетов. Также можно просто приобрести органические овсяные хлопья и семена чиа, и хранить их в ящике стола, чтобы не возить каждый день на работу. Залейте 4-5 ст.л. овсяных хлопьев и 1 ст.л. семян чиа теплой водой. По желанию добавьте кусочки банана и 1 ч.л. меда. Дайте настояться 10-15 минут и питательный обед готов.

Второй перекус - это, как правило, орехи или семечки, не больше горсти. Такие продукты легко можно купить, выйдя на прогулку в обеденное время.

Ну а на ужин уже можно, как говорится, "разойтись", благо ужинаем мы уже, как правило, дома. Я вам рекомендую на ужин съедать большую миску овощного салата, приправленного соком лимона и семенами льна или семечками. Используйте любые сезонные овощи и корнеплоды. Кстати, идеальными продуктами для чистки кишечника являются грубоволкнистые овощи, среди них: редис, черная, зеленая или белая редька, свекла, морковь, сельдерей (корень или стебель), все виды капусты, включая квашеную, тыква, репа, топинамбур, петрушка, шпинат, укроп и еще некоторые виды салата.

Вот и весь дневной рацион постящегося. Поверьте мне, на посту вы будете тратить намного меньше времени на готовку, ну а высвободившаяся энергия и легкость во всем теле в совокупности сделают вашу жизнь ярче и насыщенней. Так что давайте поститься вместе и делиться здесь в комментариях своими любимыми рецептами постных блюд.

Источник: neskuchno-news.com

