Недорогие аптечные средства для красоты: ТОП-10

Недорогие аптечные средства для красоты, которые реально работают.





Мамины рецепты красоты очень часто вызывали у нас ухмылку и непонимание. Казалось, что они –пережитки прошлого и конечно же не сравняться с супермодными разрекламированными импортными средствами. Сегодня мы развенчаем мифы о старых проверенных копеечных средствах для красоты из аптеки.





ТОП-10 средств для красоты за копейки





1. Цинковая мазь





Идеальное средство в борьбе с прыщами. Когда другие средства остаются бессильным, именно она выручает при акне и покраснениях. Наносите ее точечно, желательно на ночь. А утром можно заметить, что злополучный прыщ просто исчез!





2. Ретиноевая мазь





Это фактически витамин А, который косметологи считают самым эффективным средством для борьбы со старением кожи. Мазь поможет от угрей, окажет заметное омолаживающее действие. А еще она успокаивает кожу, снимая раздражения и покраснения. Наносить ее нужно только на ночь.





3. Аспирин





Он же — салициловая кислота. Можно использовать как лифтинг. Для приготовления маски 1 таблетку 0,5 мг раздавите ложкой в порошок и добавьте чайную ложку сметаны. Нанесите на очищенную кожу лица. Через 15 минут смойте маску теплой водой.





4. Настойка календулы





Разведите ее чистой водой в равных пропорциях и используйте, как лосьон. Поры очистятся, и черных точек станет меньше! Стоит она около 10 гривен, а результат –как от дорого фирменного лосьона.





5. Бодяга





Идеальна для борьбы с морщинами. Разведите порошок перекисью, увлажните лицо водой и наносите маску. Будет щипать, поэтому смывайте сразу же, как жжение станет ощутимым (обычно это 5−10 минут). После маски кожа лица будет заметно покрасневшей, поэтому планируйте время так, чтобы 10−12 часов после процедуры провести дома. Чтобы краснота ушла быстрее, можно воспользоваться детским кремом, или же цинковой мазью.





6. Касторовое масло





Укрепляет ресницы, стимулирует их рост. Масло наносится ватной палочкой на чистые ресницы вечером или в течение дня, если вы не пользуетесь косметикой для глаз.





7. Активированный уголь





Отличное средство для отбеливания зубов. Его нужно растолочь, почистить зубы, хорошо прополоскать. Если делать пару раз в неделю –результат реально порадует.





8. Глицерин





Смешайте в равном количестве глицерин, спирт 70%-й и нашатырный спирт. Это отличная болтушка, которая спасет руки от трещин, сухости и покраснения в зимний период.





9.Хлористый кальций





С его помощью можно сделать качественный поверхностный пилинг. На чистое сухое лицо нанесите раствор хлористого кальция, ждите, пока высохнет, потом наносите второй слой и снова ждете подсыхания. Намыльте руки мылом и массируйте кожу. Такой способ очистит кожу от ороговевших клеток. Смойте средство теплой водой и нанесите питательный крем.





10. Репейное масло





Лучшее средство от выпадения волос и для стимуляции их роста. Разогрейте на водяной бане до комфортной температуры, нанесите на волосы. Наденьте шапочку для душа и замотайте голову полотенцем. С такой маской можно даже спать. Повторяйте процедуру два раза в неделю.





Так что уход за собой вполне возможен и без наличия большого количества денег. Главное – не лениться и превратить процедуры для красоты в систему.



