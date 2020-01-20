Какие каши полезны на завтрак и почему

Попробуем выяснить все о каше: польза и вред, что преобладает?

Полезные свойства каш

Полезны ли каши? Ответ на этот вопрос будет положительным, ведь крупы производятся из зерновых культур, известных своей пользой.





Каши обладают множеством полезных свойств:





- быстро насыщают организм, так как характеризуются высоким содержанием клетчатки, витаминов, растительного белка и «медленных углеводов»;

- в то же время калорийность каш невысока, если не есть их с маслом и сахаром;

- заряжают организм необходимой энергией;

- восстанавливают работу пищеварительной системы;

- естественно очищают организм от шлаков и токсинов;

- укрепляют иммунную систему;

- омолаживают организм;

- делают кожу упругой;

- снижают риск возникновения канцерогенных образований на 20%.





На свойства каш влияют вид крупы и способ ее приготовления. В зависимости от количества оставшейся жидкости в каше, она может быть вязкой или рассыпчатой.

Какие каши лучше употреблять в пищу?

Для приготовления каш используют очищенное и неочищенное зерно. Но так как все полезные вещества находятся в оболочке, то освобожденная от нее крупа утрачивает все необходимые вещества. Если же крупа еще и сильно измельчается, то она может поставить организму только ненужные калории. Самой очищенной и измельченной крупой является манка.

Диетологи утверждают, что каша на молоке усваивается лучше, чем сваренная на воде. Но необходимо брать обезжиренное молоко, чтобы не добавлять лишние калории.

Чтобы каша стала полезнее, сахар заменяют медом, фруктами и ягодами.

Самая полезная каша готовится из цельной неочищенной крупы на обезжиренном молоке, без сахара и масла, с добавлением фруктов и ягод.

Каши по утрам лучше готовить из манной или овсяной крупы. Они не загружают пищеварительную систему, надолго насыщают организм полезными веществами и обеспечивают энергией. К тому же они не только полезны, но и вкусны.

Быстрые каши лучше не использовать. Они быстрее готовятся и легче усваиваются, но в них почти отсутствуют полезные вещества, так как зерно для них очищается, расплющивается и пропаривается. К тому же обработка делает крупу безвкусной. Улучшить ее вкус и вид производители пытаются с помощью красителей, ароматизаторов, загустителей, сухого молока и сахара, что существенно повышает ее калорийность (в 2-3 раза).

Считается, что самые полезные каши готовятся из овсянки, гречки и риса.

Овсянка подарит красоту и избавит от лишнего веса

Овсяную крупу изготавливают в процессе переработки овса.





Овсяная каша является идеальным завтраком. Она не нагружает организм, а заряжает его энергией. Ее можно приготовить с медом, сгущенкой, фруктами либо ягодами.

Овсянка широко известна в качестве диетического, но питательного продукта. В 100 граммах овсянки содержится 102 килокалория.

В чем же польза каши?

Овсянка:





- богата клетчаткой, белками, растительными жирами, витаминами, минералами: кальцием, калием, магнием, железом, йодом, фтором, марганцем;

- оказывает антиоксидантное действие;

- нормализует обменные процессы в организме;

- лидирует по восстановлению пищеварительных процессов;

- очищает кишечник от токсинов, шлаков и солей тяжелых металлов;

- насыщает организм энергией;

- способствует избавлению от лишних килограммов;

- улучшает состояние кожи;

- понижает концентрацию холестерина в крови;

- чистит кровь, понижая риск возникновения тромбов;

- восстанавливает свертываемость крови;

- улучшает состояние сердца и сосудов;

- нормализует содержание глюкозы;

- успокаивает нервную систему;

- восстанавливает деятельность щитовидной железы;

- улучшает работу почек;

- способствует наращиванию мышечной массы;

- улучшает работу мозга, развивает мыслительные процессы, память и концентрацию;

- рекомендуется при сахарном диабете, подагре, болезнях печени;

- облегчает состояние больных при язве, гастрите и других заболеваниях пищеварительной системы;

- способствует восстановлению после тяжелой болезни;

- омолаживает организм;

- предупреждает развитие остеопороза;

- улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Геркулес быстрее варится и легче усваивается организмом, но содержит меньше витаминов и минеральных веществ.

Гречневая каша предотвратит заболевания кровеносной системы

Гречневая каша самая калорийная. В ней свыше 300 килокалорий на 100 грамм. Но она очень полезна. Ее производят как с цельного, так и с дробленного зерна.





Гречневая каша:





- содержит белки, витамины, минералы: калий, кальций, железо, магний, фосфор;

- понижает уровень холестерина;

- нормализует концентрацию сахара в крови;

- улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

- чистит печень;

- укрепляет волосы и ногти;

- избавляет от стресса.





Рисовая каша поможет при болезнях пищеварительной системы

Рисовая каша готовится из длинного или круглого зерна. Каши по утрам лучше варить из круглого риса, так как он лучше разваривается. В 100 граммах рисовой каши содержится 116 килокалорий.





Рисовая каша:





- содержит калий и натрий;

- выводит из организма лишнюю жидкость;

- рекомендуется при ожирении, бронхиальной астме и болезнях почек;

- заменяет вегетарианцам мясо, так как ее белки сходны с животными белками;

- предотвращает развитие анемии;

- избавляет от бессонницы и неприятного запаха изо рта;

- включается в диету при расстройствах желудка, отравлении организма, лихорадке;

- восстанавливает утраченные силы после затянувшейся болезни.





Пшенная каша подарит стройность

Пшенная крупа, несмотря на свое название, изготавливается не из пшеницы, а из проса.





Пшенная каша:





- насыщена клетчаткой, углеводами, витаминами и минералами: магнием, калием, медью, марганцем, железом;

- низкокалорийная;

- улучшает обмен веществ;

- ускоряет циркуляцию крови;

- -способствует похудению, ее часто называют кашей стройности;

- очищает от шлаков и солей;

- улучшает деятельность желудка и кишечника;

- понижает концентрацию холестерина в крови;

- восстанавливает давление;

- придает крепость костям и зубам;

- укрепляет волосы и ногти;

- избавляет от бессонницы;

- предотвращает авитаминоз;

- предупреждает хроническую усталость;

- можно употреблять при расстройствах пищеварительной системы, как при поносах, так и при запорах.





Кукурузная каша повысит иммунитет и сделает талию стройной

Кукурузная каша богата витаминами, железом и кремнием. Ее калорийность довольно высокая – 170 килокалорий на 100 грамм.

Кукурузная каша:





- богата клетчаткой, аминокислотами, витаминами, минералами, особенно железом и кремнием;

- выводит токсины и балластные вещества из кишечника и желчного пузыря;

- восстанавливает деятельность центральной нервной системы;

- способствует похудению;

- предотвращает бродильные процессы в животе, уменьшая его объем;

- избавляет от стрессовых ситуаций;

- повышает иммунитет;

- особенно рекомендуется употреблять весной и осенью.





Перловая каша вернет молодость

Сырьем для перловой крупы служит очищенный ячмень.





Перловая каша:





- богата клетчаткой, аминокислотами, витаминами, минералами: кальцием, железом, медью, селеном, йодом;

- проявляет антиоксидантные свойства;

- тормозит процессы старения;

- способствует омоложению;

- укрепляет сосуды;

- уничтожает вирусы и микробы;

- предотвращает запоры;

- способствует избавлению от герпеса.





Ячневая каша улучшит работу мозга

Еще один продукт из ячменя – ячневая крупа. Она отличается от перловки тем, что для ее изготовления используются не полностью очищенные дробленые зерна.

Ячменная каша:





- богата белками, клетчаткой, витаминами, минеральными веществами: калием, кальцием, железом, магнием, марганцем, селеном, кремнием;

- восстанавливает метаболизм;

- укрепляет кости, сердце и сосуды;

- способствует избавлению от аллергии и диабета;

- нормализует процесс пищеварения;

- способствует похудению;

- улучшает интеллектуальную деятельность мозга;

- рекомендуется пожилым людям.





Манная крупа поможет восстановить организм после болезни

Манную крупу делают из измельченной пшеницы. Манная каша отличается нежным вкусом и быстро усваивается, но почти не содержит питательных веществ.

Самой полезной считается манка, приготовленная из твердых сортов пшеницы. Рекомендуется употреблять манную кашу людям, которым требуется поддерживать щадящую диету: перенесшим операционное вмешательство, инфаркт миокарда, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. Такая каша легко переваривается и быстро усваивается. Также манку желательно употреблять тем, кто хочет поправиться: она помогает быстро набрать дополнительный вес. А вот детям манка не принесет пользы.

Как видим польза каш огромна и каждая из них имеет свои преимущества. Но если употреблять только каши, то они могут принести не только пользу, но и вред, ведь питание должно быть разнообразным.







