Медики перечислили возможные причины появления камней в почках.





Оказывается на их возникновение влияет и место постоянного проживания человека, и чем оно южнее, тем вероятнее их появление. Чтобы контролировать возможное появление камней в почках, важно регулярно делать УЗИ почек, и сдавать анализ мочи.





Камни в почках имеют симптомы, и если о них знать, можно вовремя вмешаться и начать лечение. Итак, режущая боль в поясничном отделе, температура выше 38 градусов, а также повышенное давление могут указывать на образование камней в почках.





Врачи считают, что они образуются при мочекаменной болезни, и уролитиазе. Камни в почках делятся на мочевые и белковые, и чаще встречаются именно мочевые. Принято считать, что эта болезнь является следствием изменения в крови, или нарушения метаболизма, но существуют и иные причины.









Они могут образоваться из-за болезни мочевого пузыря, гастрита, или простатита. Кроме этого на их возникновение влияют и гастрономические привычки человека.