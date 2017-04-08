Обертывания для похудения в домашних условиях

Однако многие полагают, что добиться этого можно, лишь «поселившись» в SPA- и фитнес-центрах, и выложив там кучу денег.

На самом деле достичь желаемого результата можно, не покидая стен собственной квартиры. Жиросжигающие обертывания в домашних условиях – эффективный способ стать прекрасной в кратчайшие сроки и без ущерба семейному бюджету. Нужно лишь запастись рядом доступных «ингредиентов» и небольшой долей терпения.

Эффективное обертывание для похудения в домашних условиях

Обертывание для похудения в домашних стенах будет максимально эффективным, если следовать ряду нехитрых правил. Первое из них – это регулярность выполняемых процедур. Один курс состоит из 10-14 обертываний, выполнять которые следует раз в два дня. Специалисты рекомендуют заниматься этим в вечернее время суток, а, точнее, – с 22:00 до 24:00. Это связано со способностью человеческого организма вырабатывать особый гормон – соматропин, который является главным помощником тела в естественном похудении. Но – обо всем по порядку.

Итак, жиросжигающие обертывания в домашних условиях подразумевают следующий порядок действий:





Устроить себе разгрузочный день.

Обработать кожу живота скрабом.

Произвести процедуру обертывания.

Принять контрастный душ.

Помассировать проблемные места с помощью крема с лифтинг-эффектом.





Причем, ни одним пунктом из данного списка лучше не пренебрегать. В качестве продуктов, которые лягут в основу разгрузочного дня, могут выступать:





кефир;

гречка;

яблоки;

зеленый чай.





Обязательное условие – и до, и после, и во время разгрузочного дня женщина должна потреблять оптимальное количество чистой негазированной воды (не менее двух литров в сутки). Кроме того, нельзя забывать о спорте: закрепить результат, полученный в ходе обертывания для похудения в домашних стенах, удастся с помощью ежедневной зарядки и регулярных пробежек. При соблюдении всех условий визуальный эффект будет заметен уже после пары процедур.

Активные средства для косметических процедур

Существует множество продуктов не только доступных каждой женщине, но и невероятно полезных для кожи. В этом списке:





мед;

натуральные масла;

кефир и сливки;

любые фрукты и ягоды;

белая и голубая глина;

шоколад, какао и кофе;

горчица;

уксус;

водоросли;

грязь Мертвого моря;

красный перец, корица и другие специи;

зеленый чай.





Их можно использовать не только по отдельности, но и вместе. Таким образом будет обеспечен принцип синергии – когда эффективность двух и более продуктов, используемых в комплексе, выше, чем от их применения по отдельности.

Обертывание для похудения живота в домашних условиях

Живот – наиболее проблемная зона для дам с фигурой типа «яблоко», а также молодых мам, не так давно переживших все прелести беременности. Им подойдут обертывания для похудения в домашних условиях, которые займут минимум времени и обеспечат максимум результата. Как показывает практика, эффективное обертывание для похудения в домашних условиях – это, в первую очередь, натуральные ингредиенты с активными действующими веществами. Вот несколько наиболее распространенных и действенных рецептов:

Мед и масло

Пару столовых ложек любого сорта меда настоять на паровой бане так, чтобы его было удобно размазать по телу. Добавить несколько капель масла – оливкового или любого эфирного. Полученной массой покрыть кожу тонким слоем и обернуть живот пищевой пленкой. Для большего дренирующего эффекта обмотать талию шерстяным шарфом либо улечься под одеяло.

Шоколад

Растопить плитку качественного горького шоколада на паровой бане, охладить полученную массу до приемлемой температуры. Нанести ее на живот, обернуть пленкой и улечься на полчаса подj что-нибудь теплое.

Фрукты и сливки

При обертывании для похудения живота в домашних условиях использовать можно практически любые фрукты и ягоды: киви, яблоки, виноград, клубнику, смородину, виноград, манго и проч. Особенно мощный эффект обеспечит их смесь. В таком случае ингредиенты придется измельчить в блендере и соединить с теплыми (даже горячими) сливками. Затем наносим состав на кожу, ограничиваем доступ воздуха и ожидаем до полутора часов.

Обертывания для похудения ног в домашних условиях

Ноги — включая внешнюю и внутреннюю часть бедер, ягодицы и ляжки, — являются проблемной зоной для фигур типа «груша». На этих участках быстрее всего формируется целлюлит и жировые «депо». К счастью, в настоящее время существует немало рецептов обертывания для похудения ног в домашних условиях:

Красный перец

Две чайные ложки перца смешать с чайной ложкой корицы. Добавить теплое оливковое масло и нанести на кожу. Такая «маска для тела» характеризуется мощнейшим термо эффектом, поэтому держать ее нужно не дольше 30 минут.

Зеленый чай

Пару столовых ложек качественного сухого листового чая залить кипятком до получения кашицы. Добавить несколько капель оливкового или эфирного масла. Оставить на коже на 1-1,5 часа.

Холодные обертывания для похудения в домашних условиях

Отдельная разновидность бьюти-процедур – это холодные обертывания для похудения в домашних условиях. Как и следует из названия, «ингредиенты», входящие в их состав, не подвергают термообработке. Механизм действия у таких обертываний тоже несколько иной. Под воздействием низких температур организм начинает расщеплять жировые запасы, чтобы обогреть тело. Из клеток происходит отток лимфы, которая уносит с собой токсины. Те, в свою очередь, выводятся из организма почками и печенью.

В результате такие процедуры помогают очистить тело от шлаков, снять отеки и покраснения, а особенно рекомендуются при варикозном расширении вен. Но, если у специалиста подобная процедура больно ударит по карману, то дома, выполненная своими руками, сэкономит домашний бюджет. Нужно будет лишь запастись дополнительными ингредиентами: ментолом (обладают охлаждающим эффектом) и конским каштаном (хорошо укрепляет сосуды).

Яблочный уксус

Шестипроцентный уксус следует разбавить холодной водой. Полученной смесью нужно пропитать эластичные бинты и обмотать ими конечности. Такое обертывание уменьшит следы от растяжек, запустит процесс сжигания жира и восполнит запас витаминов.

Картофель

Несколько сырых клубней натереть на терке и добавить ментол. Нанести на тело, обмотать участок пленкой и не смывать массу до полутора часов.



