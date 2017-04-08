Эпиляция сахаром в домашних условиях - советы экспертов

Ухоженная и гладкая кожа являлась признаком обладания утонченным вкусом и принадлежности к «высшему обществу».

При всем этом некоторые старинные методы удаления нежелательных волос покажутся нам варварскими. Однако красота, как известно, требует жертв. Но мы, слава Богу, живем в современном обществе новых технологий и можем пользоваться всеми его достижениями, в том числе и в сфере красоты.

Так что на сегодняшний день каждый может позволить себе гладкую кожу, причем для этого совсем не обязательно истязать себя, ведь многие процедуры являются практически безболезненными. Конечно же, без небольших неприятностей все равно не обойтись. Речь идет о щетине после бритья, раздражении и аллергии от кремов, вросших волос от эпилятора и т.д. тогда самое время вспомнить о методе, который известен очень давно, и лишен всех вышеперечисленных недостатков – это удаление волос сахаром, шугаринг или же эпиляция сахаром в домашних условиях.

Шугаринг представляет собой избавление от нежелательных волос при помощи сахарной карамели с определенными добавками. Эта услуга сегодня предоставляется во многих салонах красоты, где используют уже готовые профессиональные смеси для шугаринга. Но в салон идти совсем не обязательно, ведь процедура очень простая и легко может проводиться в домашних условиях, что поможет сэкономить и время, и деньги.

Эпиляцию сахаром нужно проводить не спеша и аккуратно, на чистой коже. Кстати, длинные волоски крепятся к сахарной массе плохо, поэтому необходимые места нужно будет предварительно побрить, примерно за пару дней до процедуры, или хотя бы подстричь.

Чтобы приготовить смесь, вам понадобится 500 грамм сахара, 10 столовых ложек воды, а также сок половины лимона. Можно также добавить мед по желанию, чтобы у смеси тогда появился еще и питательный и смягчающий эффект. Итак, все ингредиенты нужно смешать в кастрюле и поставить на медленный огонь. Массу нужно постоянно помешивать, чтобы сахар не пригорел. Когда сахар растворится полностью, приобретя янтарный оттенок, кастрюлю нужно будет снять с огня и остудить слегка, чтобы вы не обожгли кожу карамелью.

Теперь можно начинать процедуру шугаринга. Отделяем небольшой кусочек смеси от общей массы и разминаем его пальцами как следует, как пластилин. Затем раскатываем комочек на участке кожи в направлении против роста волос. Сверху можно прижать полосочкой натуральной ткани. Дожидаемся, пока смесь немного застынет на коже, и отрываем полоску по росту волос (этого направления нужно придерживаться, чтобы волоски не врастали). Так обрабатываем все необходимые участки тела.

Важно сказать о том, что шугаринг имеет определенные противопоказания. Это повреждения кожи, сахарный диабет, а также аллергия на мед. В последнем случае в смесь можно просто-напросто не добавлять мед.

Этот способ поможет вам избавиться от нежелательных волос на теле примерно на срок до пяти недель, при этом вас не будут беспокоить никакие неприятные последствия.



