4 напитка из доступных ингредиентов для тонкой талии

Кроме того, лишний вес, сконцентрированный в области талии, тесно связан со многими проблемами со здоровьем, такими как вздутие кишечника, изжога, диабет, болезни сердца, инсульт и.т.д.





Поэтому избавление от жира на животе улучшит не только внешний вид, но и здоровье.





Хорошей новостью является то, что это вовсе не так сложно, как многие думают. Придерживайтесь здорового питания, пейте достаточное количество воды, больше двигайтесь, высыпайтесь - и вы сможете существенно улучшить форму тела и успешно избавиться от лишнего жира на талии!





Помочь нормализовать обмен веществ, вывести излишки жира, жидкости и других вредных веществ из организма помогут три напитка из доступных, простых, а главное натуральных и полезных составляющих. Это семена льна, овес, листья черники и ягоды брусники! Все их можно приобрести в аптеке по доступной цене. Настои и отвары из указанных компонентов помогут вам похудеть и сделают вашу талию тоньше!





Настой семян льна





Требуется: 6 столовых ложек семян льна, 3 стакана воды.





Приготовление

Семена льна залить теплой кипяченой водой, плотно закрыть и настоять 1 час, процедить.





Применение

Принимать приготовленное средство при ожирении по 0,5 стакана 2 раза в день – за полчаса до еды.





Отвар зерен овса посевного





Требуется: 4 столовые ложки измельченных зерен овса посевного, 3 стакана воды.





Приготовление

Зерна залить теплой кипяченой водой, поставить на слабый огонь, кипятить 10 минут, настоять полчаса, процедить.





Применение

Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.





Настой ягод брусники





Требуется: 6 столовых ложек ягод брусники, 3 стакана воды.





Приготовление

Ягоды брусники залить кипятком, плотно закрыть и настоять 2-3 часа, процедить.





Применение

Выпить весь приготовленный настой маленькими глотками в течение дня при ожирении.





Отвар листьев черники





Требуется: 6 столовых ложек листьев черники, 3 стакана воды.





Приготовление

Листья черники залить кипятком, поставить на огонь, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять полчаса, процедить.





Применение

Принимать данное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.



