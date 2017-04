Как выбирать солнцезащитные очки, безвредные для здоровья

Защищать нужно не только кожу, но и глаза. Оптимальная защита для глаз от яркого солнца – это солнцезащитные очки. Как же правильно их подобрать? Сегодня это вопрос не столько эстетики, сколько, в первую очередь, здоровья. Ведь даже название этого актуального весенне-летнего аксессуара говорит: главная его функция – защищать глаза и кожу вокруг них от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.





Любые модные тренды и дизайнерские оправы – не самый веский аргумент при выборе солнцезащитных очков, если вы хоть немного думаете о здоровье своих глаз. Куда важнее технические характеристики солнцезащитной оптики, позволяющие уберечь глаза от разрушительного влияния солнца.





В экстремальных для глаз условиях – например, в яркий день или на склонах гор некачественные очки могут принести вашему зрению непоправимый вред, вплоть до центральной дегенерации глаз и катаракты. Особую опасность солнечные лучи представляют для пожилых людей, поскольку с возрастом уменьшается количество пигмента меланина, обеспечивающего защиту глаз. Поэтому пенсионерам, которые о моде уже не думают, солнцезащитные очки как раз жизненно необходимы.





Чем руководствоваться, выбирая очки? Если нет желания вникать в тонкости выбора, покупайте брендовые солнцезащитные очки. Бренды заботятся об имидже, поэтому не производят опасный для здоровья продукт. Вообще же качественные очки подразумевают не только стильность и защиту зрения, но и обеспечение четкости изображения при возможности изменять его яркость, не изменяя цветопередачу.













Доводы в пользу ношения





Вот какие веские аргументы приводят офтальмологи и физики, которые настоятельно рекомендуют не оставлять глаза без защиты:





Серьезные, а порой и необратимые повреждения органов зрения УФ-лучами могут появиться спустя пять часов после активного воздействия солнца на глаза. Самые опасные последствия УФ-облучения – возникновение катаракты, ожог роговицы глаза, частичная потеря зрения.





Если, проведя день на солнце без солнцезащитных очков, вы заметили слезотечение, болезненные ощущения в глазах при ярком свете, ухудшение зрения, то, скорее всего, что глаза подверглись атаке УФ-излучения и потерпели поражение в этой битве. Самое разумное в данной ситуации – без промедлений бежать за консультацией к офтальмологу.





Для человеческого глаза воздействие ультрафиолета всегда опасно. UV-волны даже в малых дозах не принесут пользы глазам, они всегда — повреждающий фактор.





Активное воздействие ультрафиолета вызывает фотокератит – солнечный ожог роговицы глаза, способный привести к временной потере зрения. Раньше этот феномен часто наблюдался у полярников либо горнолыжников, поэтому офтальмологи называют его «снежная слепота». Сегодня фотокератит чаще всего есть у тех, кто отдыхает на экваториальных курортах и не носит при этом солнцезащитные очки. Помните: чем ближе к экватору вы находитесь, тем более интенсивное воздействие УФ-лучей обрушивается на глаза. Еще одно правило – чем выше в горы или ближе к воде, тем агрессивнее ведет себя UV-излучение. Значит, тем больше вы нуждаетесь в солнцезащитных очках.





Оказывается, даже облачная погода – не повод отказаться от ношения солнцезащитных очков. Специалисты говорят, что сквозь облака проходит достаточное количество ультрафиолетовых лучей, вредных для глаз.





Какие линзы предпочесть?





Итак, польза ношения очков от солнца очевидна. Остался вопрос – как подобрать не просто красивый аксессуар, но и надежную защиту?





Оказывается, затемненные линзы очков не всегда свидетельствуют о защите от УФ-излучения. Большинство солнцезащитных очков с пластиковыми линзами являются дешевой репликой известного бренда, а то и опасной для здоровья подделкой. Они пропускают до 100 % UV-лучей, даже будучи «чернее черного». Больше того, чем чернее такие очки, тем они опаснее! На ярком свету зрачок глаза сужается, чтобы уменьшить зону риска потенциального ожога – эту естественную защиту от УФ-излучения нам предоставила природа. А в дешевых темных очках без ультрафиолетовых фильтров зрачок остается «обманутым». Он не сужается, принимая на себя солнечный удар в полном объеме.





Выбирая правильные солнцезащитные очки, важно знать несколько нюансов. Первый и наиболее важный момент – материал, из которого сделаны линзы. Вариантов немного – линзы делают или из стекла, или из пластика. У каждого материала есть преимущества и недостатки.





Линзы из пластика





Их плюс в том, что пластиковые очки трудно разбить – они не рассыпаются на опасные осколки, а превращаются в паутинное крошево, безопасное для глаз и кожи. А еще линзы из пластика имеют небольшой вес, и такие очки намного легче по сравнению со стеклянными.





А вот и существенный минус – любой пластик пропускает 100 % ультрафиолета. Таким образом, критерий безопасности пластиковых линз складывается только из качества материала и фильтров, которые используются для создания блокирующего слоя на очках.





Еще один недостаток: линзы из пластика легко царапаются. Носить их в сумочке без футляра все равно, что собственными руками исцарапать ножом. Кроме того, при экстремальной жаре пластик может деформироваться.













Линзы из стекла





Казалось бы, у стекла больше плюсов, чем минусов. Действительно, в отличие от пластика, стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение, даже если сами линзы прозрачные. Можно выбирать очки с минимальным затемнением и быть спокойным за здоровье своих глаз. Другое достоинство стеклянных солнцезащитных очков – линзы из стекла реже подвержены царапинам.





Но есть и минусы. Стекло – травмоопасный материал, особенно в такой близости к глазам. Если вам нравятся активные виды спорта или вы водите машину, то о стеклянных линзах лучше не вспоминать, риск слишком велик.





Выбор с максимальной защитой





Сегодня пластиковые линзы очень популярны. В зависимости от пропускаемого количества ультрафиолетовых лучей, они в солнцезащитных очках условно разделяют на классы:





Косметические

Маркировка на этикетках – Cosmetic. Эти линзы можно отнести скорее к разряду эстетических, чем реально безопасных для здоровья – они пропускают от 51 до 100% UV-лучей. Их имеет смысл выбрать только в сезон, когда солнце неактивно.





Универсальные

Маркировка – General. Офтальмологи утверждают, что эта категория линз идеально подходит для российского климата. Такие линзы пропускают меньше половины опасного излучения, 20-50 %. Солнцезащитные очки этого класса подходят для ношения в городе, где большой поток солнечных лучей не доходит до земли.





Специальные

Маркировка – High UV-protection. Эти линзы надежно защищают сетчатку глаза от ожога. Такие солнцезащитные очки будут просто незаменимы в отпуске, особенно на горнолыжных склонах, где снег приумножает количество солнечного света.





О чем говорит этикетка





Информация о том, к какому классу относятся линзы, обычно доступна на этикетке. Но в обязательном порядке она указана в сертификате к солнцезащитным очкам. Чаще всего надпись говорит следующее: «Blocks at least 80% UVB and 55% UVA». Это значит, что линзы блокируют 80% ультрафиолета категории В и 55% ультрафиолета категории А.





Вам вовсе не нужно забивать голову тонкостями различия УФ-волн разной длины – любые УФ-волны опасны для глаз.





Учитывать нужно другое – чем выше процентный показатель, тем лучшую защиту для глаз вы приобретаете. Офтальмологи советуют выбирать солнцезащитные очки, в которых оба показателя более 50 процентов.





Цвет тоже важен!





Для отдыха на пляже или занятий парусным спортом идеально подойдут очки с поляризованными линзами, которые кроме ультрафиолета будут нейтрализовать блики на воде. Их цвет должен быть темно-зеленым или серым.





Отдыхать в горах и кататься на лыжах лучше в серых или коричневых очках с зеркальным покрытием. Прекрасно защищают от солнца очки с фитохромными стеклами-«хамелеонами», меняющими цвет в зависимости от освещения.





И еще нужно помнить – даже в самых надежных очках не стоит смотреть прямо на солнце. Носите качественные очки от солнца – и будете не только элегантны, но и здоровы!