Травы, которые помогут сузить расширенные поры

Причем дело не только в том, что они сильно портят внешний вид, но и в том, что через них намного легче проникает инфекция и грязь, а это, в свою очередь, может привести к развитию некоторых кожных заболеваний, сопровождающихся воспалением и нагноением некоторых участков на коже.

Тем женщинам, у которых нет возможности тратить денежные средства на приобретение каких-либо дорогих лечебных косметических средств, рекомендуется обратить внимание на некоторые лекарственные травы.





Из таких натуральных средств несложно приготовить отвары, лосьоны, косметический лед, спиртовые настойки и другие высокоэффективные средства, помогающие вернуть здоровый вид порам.

В этом плане самыми лучшими считаются такие лекарственные травы, как календула, мята, крапива, тысячелистник, петрушка и ромашка аптечная.

При использовании вышеназванных трав необходимо учитывать, что одни из этих растений рекомендуется использовать для приготовления настоев, а другие – для отваров.

Прекрасными очищающими свойствами обладает также и розмарин, который, к тому же, еще улучшает местное кровообращение, способствует устранению покрасней и воспалений.



