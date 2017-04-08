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Леди
Красота и здоровье
6 апреля 17, 12:14
Травы, которые помогут сузить расширенные поры
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Расширенные поры являются большой проблемой, с которой к косметологу приходят многие женщины.
Причем дело не только в том, что они сильно портят внешний вид, но и в том, что через них намного легче проникает инфекция и грязь, а это, в свою очередь, может привести к развитию некоторых кожных заболеваний, сопровождающихся воспалением и нагноением некоторых участков на коже.
 
Тем женщинам, у которых нет возможности тратить денежные средства на приобретение каких-либо дорогих лечебных косметических средств, рекомендуется обратить внимание на некоторые лекарственные травы.

Из таких натуральных средств несложно приготовить отвары, лосьоны, косметический лед, спиртовые настойки и другие высокоэффективные средства, помогающие вернуть здоровый вид порам.
 
В этом плане самыми лучшими считаются такие лекарственные травы, как календула, мята, крапива, тысячелистник, петрушка и ромашка аптечная.
 
При использовании вышеназванных трав необходимо учитывать, что одни из этих растений рекомендуется использовать для приготовления настоев, а другие – для отваров.
 
Прекрасными очищающими свойствами обладает также и розмарин, который, к тому же, еще улучшает местное кровообращение, способствует устранению покрасней и воспалений.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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