8 упражнений от носогубных складок

8 простых упражнений от носогубных складок





Упражнение 1.

Сесть прямо. Широко открыть рот. Указательным и средним пальцами руки оттягивать вниз челюсть, одновременно пытаясь закрыть рот. Мысленно досчитать до десяти, затем расслабиться. Повторить упражнение 5 раз.





Упражнение 2.

Сесть прямо. Растянуть губы в улыбку. Оставаться в этом положении 10–12 секунд. Расслабиться.

Чтобы иметь красивые губы, следует чаще улыбаться.

Указательные пальцы наложить на складку от носа к уголкам рта, а большими пальцами удерживать эти мышцы со стороны рта. Положить на щеку салфетку, чтобы пальцы не скользили. Попытаться смеяться, вовлекая в движение мышцы щеки и преодолевая сопротивление пальцев. Расслабиться. Повторить упражнение 5–7 раз.

Упражнение 3.

Следует знать, что раннее старение носогубного треугольника часто бывает у курящих.

Опустить руки, плечи расслабить. Голову уронить на грудь, максимально перекатить ее на левое плечо, затем запрокинуть назад, потом перекатить ее на правое плечо и снова на грудь. Повторить упражнение 5–7 раз.





Упражнение 4.

Набрать в рот воздух и надуть щеки. От кинуть голову назад и выдохнуть.

Вернуться в исходное положение и расслабиться. Повторить упражнение 3–5 раз.





Упражнение 5.

Сесть прямо, смотреть перед собой. Слегка вытянуть губы и постараться поплотнее прижать к зубам уголки рта.

Считая до 12, медленно стягивать губы к центру. Расслабиться. Повторить упражнение 5–7 раз.





Упражнение 6.

Сдвинуть сжатые губы влево, расслабиться и сделать то же самое вправо. Повторить упражнение 5–7 раз.

Упражнение 7.

Раскрыть рот, не растягивая и не сжимая губы. Произнести длинное «а». Считая мысленно до 10, попробовать сомкнуть губы, не двигая челюстями. Расслабиться. Повторить упражнение 3–5 раз.

Цвет кожи изменяется от кровообращения в ней. Сокращение и расслабление мышц лица и шеи во время гимнастики усиливают циркуляцию крови.





Упражнение 8.

Посвистеть, плотно прижимая к зубам уголки рта. Затем сильно надуть щеки и, не открывая рта, перемещать воздух из левой щеки над верхней губой к правой щеке и под нижней губой обратно к левой щеке. Расслабиться и выпустить воздух. Повторить упражнение 3–5 раз.

Вытянуть губы трубочкой и, активно артикулируя, произносить звуки «о-у-и-а-ы». Расслабиться. Повторить упражнение 5–7 раз.



