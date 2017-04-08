Продукты для красивой и здоровой улыбки

А чтобы забыть о зубной проблеме и сделать улыбку белоснежной и здоровой, эксперты советуют есть ряд продуктов.





Топ-6 продуктов для здоровой улыбки





Сыр

Сыры, в частности бри, содержат большое количество белков и кальция, которые помогают защитить и укрепить зубную эмаль.





Йогурт

Так же, как и сыры, йогурт богат белками и кальцием. Кроме этих двух важнейших компонентов, в нем есть пробиотики. Однако обязательно обратите внимание, чтобы йогурт был без сахара.





Морковь

Морковь хороша и для зрения, и для здоровья зубов. Благодаря волокнистой структуре морковь усиливает слюноотделение, а это отличная профилактика трещин на эмали.





Яблоки

Эксперты рекомендуют есть этот фрукт после еды, ведь он мягко удаляет частицы пищи, оставшиеся после приема блюд.





Сельдерей

Сельдерей также отлично очищает зубы от остатков пищи.





Листовые овощи

Такие овощи, как шпинат и капуста, богатые кальцием и фолиевой кислотой, которые помогают укрепить и защитить зубную эмаль.



