10 продуктов для омоложения организма

Покупают дорогостоящие крема, записываются на сеансы к врачам, а долгожданную молодость получают либо на короткий срок действия препарата, либо не получают вовсе.





На самом деле замедлить течение своих лет очень просто! Достаточно пересмотреть свой рацион – некоторые продукты из него исключить, а некоторые добавить и побольше.





Итак, начнем с того, какие продукты можно смело назвать «молодильными яблоками»…





1. Апельсины обеспечат здоровое сердце





Эти фрукты богаты антиоксидантами, которые снижают риск сердечных заболеваний и очищают артерии. Также они способствуют уменьшению поглощения холестерина вместе с вредными продуктами питания. Рекомендуют употреблять 1-2 цитрусовых в день.





2. Помидоры сделают вашу кожу свежей





Они богаты антиоксидантами, которые повышают защиту от ультрафиолета и помогают восстановиться поврежденным клеткам. Также в этих овощах содержится ликопен, который замедляет возрастные изменения кожи.





3.Миндаль поможет быть всегда энергичным





Витамин Е поможет сохранить физическую активность, а огромное количество антиоксидантов повысят выносливость.





4.Оливковое масло укрепит кости





Если вы все еще сомневаетесь чем заправить салат, то очень зря! Группа испанских ученых пришла к выводу, что систематическое употребление оливкового масла повышает уровень остеокальцина – маркера сильных и здоровых костей.





5. Бананы сделают ваши мышцы эластичными





Фрукты богатые калием помогают сохранить мышечную массу. Так как мышцы имеют свойство с годами истощаться – для тех, кто ищет «молодильные яблоки» - бананы будут достойным аналогом.



