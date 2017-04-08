Топ-9 секретов идеальной фигуры от супермоделей (ФОТО)

Несмотря на то, что мы полностью осознаем, насколько много людей трудится над красотой топ-моделей, они были и остаются примером для подражания.
Безупречная фигура - главный козырь и «рабочий инструмент» девушек с обложки.
Сегодня мы решили выведать все секреты их потрясающей формы.
Джиджи Хадид
«Питайся правильно, чтобы оставаться подтянутой, но позволяй себе бургер, чтобы оставаться адекватной».
Миранда Керр
«Первое – это правильное питание. Я всегда выбираю органические продукты, если есть возможность. И чем здоровее мой рацион, тем больше у меня энергии. Мои любимые суперфуды – брокколи, шпинат, авокадо и зелень».
Наоми Кэмпбелл
«Я не верю в диеты, которые предполагают голод – никогда не стану изводить себя подобным образом. Единственный эксперимент, к которому я прибегаю регулярно – это разгрузочный курс на соках. Вместе с йогой и пилатесом он дает потрясающий результат!».
Жизель Бюндхен
«После рождения сына я занималась кун-фу каждый день и трижды в неделю ходила на йогу. В плане питания практикую осознанное отношение к еде – этот подход позволяет пробовать все, но не переедать!».
Лили Коул
«Я чувствую себя и выгляжу лучше всего, когда отказываюсь от сахара, пшеницы и молочных продуктов, но иногда делаю себе поблажки – съедаю немного сыра или кусочек пирога».
Кендалл Дженнер
«Я начинаю день с чашки детокс-чая. В общей сложности, я выпиваю около 10 чашек этого чая в день, не говоря уже о большом количестве чистой воды. Это мой секрет стройности».
Наталья Водянова
«Я пробовала диету по группе крови и придерживалась ее 4 года. Эта программа питания сделала меня гораздо здоровее и выносливее».
Дутцен Крез
«Верю в бокс и бег – эти два вида спорта позволяют получить упругое, подтянутое тело. После рождения сына я занялась балетом, чтобы удлинить мышцы и сделать их точеными, как у балерин. А еще я всегда втягиваю живот – эта привычка у меня с детства, думаю, именно благодаря ей у меня красивый пресс».
Рози Хантингтон-Уайтли
«Я не поклонница диет, предпочитаю есть простые блюда, выращенные на фермах. Если мне нужно сбросить несколько килограммов быстро, я убираю из рациона простые углеводы и рафинированный сахар».
Источник: cosmo.com.ua