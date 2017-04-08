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Леди
Красота и здоровье
7 апреля 17, 18:33
Жидкая пища тормозит похудение
еда
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Никак не получается похудеть? Обрати внимание на жидкость, которую ты употребляешь.
В диетологии есть такое определение как "жидкие калории". Например, томатный сок содержит всего 20 ккал на 100 г, однако литр такого сока, который можно выпить абсолютно незаметно для себя, принесет тебе лишних 200 ккал!

Многие люди считают, что напитки, как и вода, являются некалорийными. Вынуждены тебя огорчить, все сладкие напитки, а также молоко и кисломолочная продукция обычно имеют калорийность от 40 ккал на 100 г. 

Что уже говорить об алкоголе. Практически все алкогольные напитки, которые мы также часто не считаем калорийными, могут пополнить наш ежедневный рацион лишними калориями.

Диетологи рекомендуют употреблять как можно меньше жидкой еды, ведь твердая пища и насыщает лучше и не проскочит незаметно.

Источник: cosmo.com.ua
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