Пять танцев для красивой фигуры и похудения (ВИДЕО)

Танцы – идеальный вид физической нагрузки, который имеет множество плюсов. Давай разберемся, какие его направления лучше всего повлияют на создание стройных форм.





Танцы для похудения: Клубные





Хип-хоп, диско, RnB... эти стили сильно отличаются друг от друга, но они все очень ритмичные и динамичные. Помимо хорошего настроения они станут отличной кардиотренировкой. Во время занятий работают практически все группы мышц, основная нагрузка приходится на спину, живот, руки и ноги. Дополнительный бонус: в зависимости от конкретного стиля за один час занятий клубными танцами можно потерять от 500 до 900 ккал.

Танцы для похудения: Латина

Разновидностей латиноамериканских танцев тоже много, выбирай на свой вкус: ча-ча-ча, ламбаду, самбу, сальсу, румбу... Занятия латиноамериканскими танцами улучшают осанку, делают походку более грациозной, а также отлично тренируют мышцы брюшного пресса, ног, бедер и ягодиц. Расход калорий тоже впечатляет: 800-900 ккал за час тренировки.







Танцы для похудения: На пилоне





Занятия pole dance требуют выносливости, терпения и силы воли: во время танца на шесте приходится удерживать на руках свой собственный вес, при этом выполняя практически акробатические трюки. Этот вид фитнеса отлично развивает мышцы верхней части тела , а также спины и пресса, поддерживает в тонусе все тело. Руки становятся более сильными и рельефными, грудь за счет укрепления поддерживающих ее мышц подтягивается и кажется более высокой. Pole dance также отлично развивает гибкость и улучшает осанку, что наилучшим образом сказывается на походке. Кроме того, за час пилонного танца сжигается около 700 калорий!





Танцы для похудения: Восточные









Танец живота, пришедший к нам с Востока, – это не только искусство соблазнения, но и отличная тренировка для мышц брюшного пресса, спины и ягодиц. Он делает талию более тонкой, устраняет боли в пояснице, улучшает кровообращение в органах малого таза, избавляя женщин от многих гинекологических проблем. Занятия восточными танцами прибавляют пластичности, чувственности и сексуальности, а также избавляют от комплексов по поводу несовершенств фигуры, ведь плоский живот в данном случае – это скорее недостаток, чем преимущество.













Результат тренировок не заставит себя ждать, ведь энергозатраты при занятиях – почти 450 ккал в час. Танец живота дает минимальные нагрузки на суставы, поэтому подходит для людей всех возрастов и даже для тех, кто когда-либо имел травмы.





Танцы для похудения: Зумба





Веселая и зажигательная альтернатива аэробике! Эта методика, придуманная колумбийским инструктором Альберто Пересом (Alberto Perez), представляет собой аэробную нагрузку разной интенсивности: ритмичные движения выполняются под музыку в стиле “латино“. Подобные тренировки помогают не только активно сжигать калории и тренируют все группы мышц, но и дарят отличное настроение, а также заряжают энергией. За час занятий зумбой бесследно уходит от 500 до 600 калорий.





Перед тем, как начать, стоит проконсультироваться с врачом. Активные танцевальные нагрузки могут быть противопоказаны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и суставов, варикозе, повышенном артериальном давлении, грыжах и смещениях позвонков.





Смотри видео-урок зумбы для начинающих:







