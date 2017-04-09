Почему вредно долго спать?

Недостаточное количество часов сна негативно влияет на здоровье, но и сон более девяти часов также может иметь тяжелые последствия для организма в виде таких заболеваний, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии, утверждают американские исследователи из Бостона, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.





Ученые изучили данные 56 507 взрослых американцев, принявших участие в Национальном медицинском опросе. Оказалось, что от 7 до 8 часов сна вполне достаточно и наиболее оптимально для того, чтобы организм восстановился и свел к минимуму риск возникновения заболеваний сердца.





Ранее говорилось, что спать менее 6 часов весьма вредно для здоровья, однако оказалось, что испытуемые, которые спали более 9 часов, имели также высокие риски возникновения проблем со здоровьем.





Речь идет о повышенном риске возникновения хронических заболеваний, в том числе ожирения, диабета и высокого кровяного давления.





По мнению специалистов, результаты исследования еще раз подчеркивают необходимость нормального сна для здоровья людей, а также показывают, как слишком продолжительный ночной отдых может влиять на возникновение хронических заболеваний.



